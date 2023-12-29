(CNN)-- أدخلت ولاية ماين انتخابات عام 2024 في فوضى أعمق وارتباك دستوري، الخميس، عندما أصبحت الولاية الثانية التي تستبعد دونالد ترامب من انتخابات الحزب الجمهوري التمهيدية للانتخابات الرئاسية المقررة في 2024، بسبب دوره بالهجوم على مبنى الكابيتول الأمريكي في السادس من كانون الثاني/ يناير 2021.

وأدى تحرك ولاية ماين - في أعقاب قرار مماثل اتخذته المحكمة العليا في كولورادو في وقت سابق من هذا الشهر - إلى تفاقم الأزمة المتنامية لحملة ترامب وتعزيز الأساس المنطقي الذي يدفع المحكمة العليا الأمريكية إلى تناول هذه القضية، الناشئة عن التعديل الرابع عشر للدستور "حظر التمرد." لقد أدى ذلك بالفعل إلى تفاقم الفوضى التي أحاطت بالفعل بالانتخابات ويمكن أن يؤدي إلى ترسيخ الانقسامات الوطنية متزايدة الاتساع.

وتحتاج حالة عدم اليقين المتزايدة إلى حل عاجل، حيث تستعد ولاية أيوا لبدء التصويت في سباق ترشيح الحزب الجمهوري في 15 يناير/ كانون الثاني، بينما تقترب المواعيد النهائية الرئيسية الأخرى للاقتراع. وأوقفت المسؤولة عن الشؤون الخارجية في ولاية مين، شينا بيلوز، وهي ديمقراطية، قرارها مؤقتًا في انتظار استئناف محتمل في محكمة الولاية، والذي قال فريق ترامب إنهم يعتزمون تقديمه.

وجاء القرار في نفس اليوم الذي حاولت فيه منافسة ترامب الصاعدة في نيو هامبشاير، نيكي هالي، منع خطأها بشأن العبودية من التحول إلى قاتل للزخم.

إن فكرة أن المرشح الرئاسي لا يستطيع أن يعلن بوضوح في عام 2023 أن استعباد البشر هو ما مزق البلاد منذ أكثر من 160 عامًا هي فكرة مذهلة في حد ذاتها.

لكن الدراما التي أحاطت بحاكم ولاية كارولينا الجنوبية السابق قبل أقل من ثلاثة أسابيع من بدء التصويت كان لها أيضًا تأثير في تخفيف التدقيق على ترامب - الذي تسبب في العديد من الفضائح والاعتداءات خلال مسيرته السياسية، ويرتبط الكثير منها في إنكار انتخابات 2020.

ولم يؤد قرار ماين إلا إلى تعميق التشابك القانوني والسياسي غير المسبوق الذي أحاط بحملة عام 2024 ــ وكل هذا ينبع من رفض ترامب قبول الهزيمة وتحديه التاريخي للانتقال الأسطوري للسلطة في الولايات المتحدة. فقد اكتشفت ولايتان الآن أن رئيساً سابقاً انخرط في تمرد ضد حكومة الولايات المتحدة ــ وهو موقف لم يسبق له مثيل في أي لحظة أخرى من التاريخ.

ومع ذلك، يثير هذا الجدل أيضًا تساؤلات جديدة حول ما إذا كانت الجهود المبذولة لجعل ترامب يدفع ثمن يوم 6 يناير مبررة على أساس حماية الديمقراطية الأمريكية من تحدٍ ضار فريد من نوعه، أم أنها يمكن أن تأتي بنتائج عكسية سياسيًا ضد الرئيس جو بايدن والديمقراطيين في الخريف المقبل. تميل التهم الجنائية المتعددة التي يواجهها ترامب إلى زيادة شعبيته بين الناخبين الأساسيين حتى لو كان سلوكه الجامح المناهض للديمقراطية في عام 2020 قد يشكل عائقا كبيرا في الانتخابات العامة.

"الديمقراطية مقدسة"

كتبت بيلوز في قرارها أن الظروف كانت غريبة للغاية لدرجة أن الدستور لم يترك لها أي خيار سوى استبعاد المرشح الجمهوري الأوفر حظًا من الاقتراع.

وقالت بيلوز: "لا أتوصل إلى هذا الاستنتاج باستخفاف.. الديمقراطية مقدسة.. إنني أدرك أنه لم يحرم أي مسؤول في الخارجية على الإطلاق أي مرشح رئاسي من الوصول إلى بطاقة الاقتراع بناءً على القسم الثالث من التعديل الرابع عشر. ومع ذلك، فإنني أدرك أيضًا أنه لم يسبق لأي مرشح رئاسي أن شارك في تمرد".

وردا على ذلك، انتقد فريق ترامب الأمر، حيث طالب الرئيس السابق البلاد بحماية الامتياز الأمريكي التأسيسي - الذي حاول تدميره قبل ثلاث سنوات - بضمان حق الناخبين في اختيار رئيسهم.

وقالت حملة ترامب في بيان: "إننا نشهد، في الوقت الحقيقي، محاولة سرقة الانتخابات وحرمان الناخب الأمريكي من حقه في التصويت.. الديمقراطيون في الولايات الزرقاء يعلقون بشكل متهور وغير دستوري الحقوق المدنية للناخبين الأمريكيين من خلال محاولتهم إزالة اسم الرئيس ترامب من بطاقة الاقتراع".

وهذا الادعاء مثير للسخرية إلى حد كبير، لأن ترامب لا يزال ينكر نتيجة انتخابات 2020، والتي أعقبتها محاولته حرمان الناخبين من حقوقهم، بما في ذلك الولايات المتأرجحة الرئيسية التي صوتت لصالح بايدن. تم رفض ادعاءات ترامب الكاذبة بشأن تزوير الناخبين من محاكم متعددة وشوهت سمعتها من قبل إدارته. لكن هذا لم يمنعه من وضعهم في قلب حملته لعام 2024، والتي أصبحت وسيلة لاتهام بايدن بالانتهاك ذاته الذي ارتكبه ترامب - التدخل في الانتخابات.

ظهرت الأخبار المثيرة من ولاية ماين أيضًا بعد ساعات من كشف تقرير حصري لشبكة CNN عن تفاصيل جديدة عن مدى التدخل في انتخابات الرئيس السابق في أوائل عام 2021. وأظهرت التسجيلات أن مستشار ترامب كينيث تشيسيبرو قال إن معسكر ترامب "شعر بالفزع" من أن بطاقات اقتراع مزورة كانت عالقة في البريد لأيام من الموعد المقرر للتصديق على نتيجة الانتخابات. وتم اتخاذ الترتيبات بسرعة لإيصالها إلى واشنطن في 5 يناير/كانون الثاني لدعم خطة إعلان ترامب الرئيس الشرعي، والتي رفض نائب الرئيس آنذاك مايك بنس المشاركة فيها.

هالي تكافح لتحقيق الاستقرار في حملتها

تكشفت أصداء سلوك ترامب متزايدة الاتساع في عام 2020 يوم الخميس إلى جانب جدل غير عادي آخر – حول فشل هيلي في تحديد العبودية كسبب للحرب الأهلية الأمريكية.

وأدى خطأ هيلي ــ وجهودها المرتبكة إلى حد ما لتصحيح الأمر ــ إلى إحياء الانتقادات المسيئة التي لاحقتها خلال حياتها المهنية، بما في ذلك الانطباع بأنها في قضايا مثل العرق والحرب الأهلية، كثيرا ما تهرب من حقائق التاريخ لتحقيق مكاسب سياسية خاصة بها.

يعد هذا الجدل أيضًا بمثابة تذكير بالتدقيق في الحملة الرئاسية حيث ظهر ذلك في أول حدث لها بعد عودتها إلى مسار الحملة الانتخابية بعد عطلة عيد الميلاد، ويسمح لمنافسيها بالقول إنها ليست مستعدة لأكبر مرحلة سياسية. في حين أن تعليقاتها قد لا تكون ذات أهمية كبيرة في الانتخابات التمهيدية في الولاية الحمراء إلى حد كبير، إلا أنها قد تعقد جهودها لكسب الناخبين المستقلين الذين يمكنهم الانضمام إلى الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في نيو هامبشاير والذين تحتاج إليهم لمساعدتها في تقليص تقدم ترامب في استطلاعات الرأي.

وحاول منافسو هيلي الاستفادة من انزعاجها. وأعلن حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، الذي كان عالقاً في وقت سابق من هذا العام في جدل حول تدريس العبودية في مدارس ولايته، أنها "ليست مرشحة جاهزة لوقت الذروة". وقال: "في اللحظة التي ستواجه فيها أي نوع من التدقيق، فإنها ستميل إلى الاستسلام".

واستغل حاكم ولاية نيوجيرسي السابق كريس كريستي متاعبها لدعم رفضه الانسحاب من السباق. وقال وقال في نيو هامبشاير يوم الخميس: "سوف أجعل الأمر سهلاً بالنسبة لك.. إذا سألني أحدهم عن سبب الحرب الأهلية … الأمر سهل، إنها العبودية".

ما هو القاسم المشترك بين مستنقع ترامب القانوني ومشاكل هيلي؟

إن المشاكل التي تواجهها هيلي والمأزق القانوني الذي يواجهه ترامب تحكي قصة عن الحزب الجمهوري الحديث.

ويبدو أن رفض هيلي التحدث بصراحة عن الآثار التاريخية الواضحة للعبودية كان محاولة لاسترضاء الناخبين المحافظين المتشددين في حزب اتجه نحو اليمين في السنوات الأخيرة. وكانت متحفظة بالمثل في مواجهة ترامب علناً بشأن محاولته قلب الديمقراطية الأمريكية في عام 2020، وذلك على ما يبدو لتجنب تنفير الناخبين الذين صدقوا أكاذيب الرئيس السابق بشأن الانتخابات.

وفي حين أن انزعاج هيلي لم ينته بعد، فإن الظل القانوني لترامب يزداد قتامة أيضًا على الرغم من أن حملته تتخذ خطوات للطعن في استبعاده من الاقتراع.

لقد طعن الحزب الجمهوري في كولورادو بالفعل في قرار المحكمة العليا بالولاية باستبعاده، وفي ولاية ماين، قالت حملة ترامب إنها سترفع قضية بسرعة أمام محكمة الولاية لمنع دخول القرار “الفظيع” حيز التنفيذ.

لكن بيلوز قالت إن لديها سلطة استبعاد ترامب بسبب سلوكه. وقالت: "القسم الذي أقسمته على احترام الدستور يأتي في المقام الأول، وواجبي بموجب قوانين الانتخابات في ولاية ماين... هو ضمان أن المرشحين الذين يظهرون في الاقتراع الأولي مؤهلون للمنصب الذي يسعون إليه". وكتبت بيلوز أن المنافسين قدموا أدلة دامغة على أن تمرد السادس من يناير "حدث بناء على طلب" ترامب - وأن دستور الولايات المتحدة "لا يتسامح مع الاعتداء على أسس حكومتنا".

وقبل كولورادو، رفضت ولايات أخرى عديدة، مثل ميشيغان ومينيسوتا، جهودًا مماثلة. وحقيقة أن الولايات المختلفة لديها الآن وجهة نظر متباينة بشأن الدستور وأهلية ترامب للترشح مرة أخرى تعني أنه يتعين على المحكمة العليا الأمريكية أن تتدخل، حتى لو كان الخوض في هذا التسونامي السياسي قد يفضح المزيد من المؤسسة التي تعرضت للهجوم سياسيا في السنوات الأخيرة، لمزيد من التوتر.

سيكون هناك سؤالان رئيسيان أمام القضاة. أولاً، ما إذا كان الحظر الدستوري على تولي المتمردين مناصبهم ينطبق أيضاً على الرئيس. ثانياً، سوف تتعرض الهيئة العليا لضغوط للحكم على ما إذا كان بإمكان ولاية واحدة أن تقرر ببساطة أن مرشحا متورط في تمرد دون أن تقدم الإجراءات القانونية الواجبة.