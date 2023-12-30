الدفاع الروسية: اعتراض 32 "درون" أوكرانية فوق البلاد الليلة الماضية

نشر السبت ، 30 ديسمبر / كانون الأول 2023

أكبر هجوم جوي منذ بدء الحرب.. شاهد لحظات ما بعد القصف الروسي لأوكرانيا وما تسببت به من دمار

روسيا تشن هجومًا صاروخيًا واسعا على أوكرانيا.. شاهد ما حدث

(CNN)-- قالت وزارة الدفاع الروسية إنها دمرت 32 طائرة بدون طيار أوكرانية كانت تحلق فوق مناطق بريانسك وأوريول ومورسك وموسكو الروسية خلال الليل، وفقًا لما نشرته وزارة ببيان على منصة "تلغرام"، السبت.

وقال حاكم بريانسك، ألكسندر بوغوماز، في بيان: "تم تدمير طائرة بدون طيار فوق المدينة بواسطة وحدات الحرب الإلكترونية. ولم تقع إصابات أو أضرار.. خدمات العمليات والطوارئ تعمل بالموقع". وذلك بمنشور على تيليغرام، السبت.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد قالت، الجمعة، إن قوات دفاعها الجوي دمرت 13 صاروخا أوكرانيا فوق منطقة بيلغورود الروسية، وأن الهجوم تم تنفيذه "باستخدام أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة (MLRS)".

وقال حاكم منطقة بيلغورود، فياتشيسلاف جلادكوف، إن شخصا قتل وأصيب أربعة في أعقاب الهجوم و"تم إسقاط عدة أهداف جوية"، وقد تضررت العديد من المنازل الخاصة والسيارات ونظام إمدادات المياه بالمدينة، وفقا له.