أكبر هجوم جوي منذ بدء الحرب.. شاهد لحظات ما بعد القصف الروسي لأوكرانيا وما تسببت به من دمار

روسيا تشن هجومًا صاروخيًا واسعا على أوكرانيا.. شاهد ما حدث

(CNN)-- قبل عام، سافر الرئيس فولوديمير زيلينسكي مباشرة من ساحة المعركة في باخموت لإلقاء كلمة أمام الكونغرس الأمريكي والاجتماع بالرئيس جو بايدن. تم تكريمه كبطل. وقد قوبل تصميم أوكرانيا على مقاومة العدوان الروسي بدعم قوي من الحزبين في واشنطن.

وبعد مرور عام، تبدو التوقعات أكثر قتامة. لم يحرز الهجوم الأوكراني الذي طال انتظاره في الجنوب تقدما يذكر. ويبدو أن روسيا نجت من العقوبات الدولية في الوقت الحالي، وحولت اقتصادها إلى آلة حرب.

إن الطريقة الروسية في الحرب، التي استوعبت الخسائر البشعة في الرجال والعتاد ولكنها ألقت المزيد في القتال، أضعفت التفوق التكتيكي والتكنولوجي للجيش الأوكراني، كما اعترف كبير جنرالاته في مقال صريح الشهر الماضي.

ويبدو المزاج العام في موسكو متجهماً: أهداف «العملية العسكرية الخاصة» سوف تتحقق، والقتال سيستمر حتى تحقيقها.

ومع ازدياد تصلب خط المواجهة الطويل، يستشعر الكرملين قدراً أعظم من الشكوك بين داعمي كييف الغربيين في قدرة أوكرانيا على استعادة 17% من أراضيها التي لا تزال تحتلها القوات الروسية.

يستمتع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالأجواء الحزبية في واشنطن، حيث يتساءل الكثيرون في الحزب الجمهوري عن الغرض من إرسال مساعدات أخرى بقيمة 61 مليار دولار لأوكرانيا بناءً على طلب إدارة بايدن، معتبرين أنها لن تحقق الكثير في ساحة المعركة.

وفي أول مؤتمر صحفي يعقده في نهاية العام منذ بدء الصراع، سخر بوتين قائلا إن "أوكرانيا لا تنتج شيئا تقريبا اليوم، كل شيء يأتي من الغرب، ولكن المواد المجانية سوف تنفد في يوم من الأيام، ويبدو أنها كذلك بالفعل".

وفي الوقت نفسه، قام رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بمنع حزمة من المساعدات المالية التي قدمها الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا بقيمة 55 مليار دولار، مما دفع أحد السياسيين الألمان إلى القول إن الأمر يشبه جلوس بوتين نفسه على الطاولة.

وهذا يعرض الإنفاق الحكومي للخطر على كل شيء، من الرواتب إلى المستشفيات.

ويواجه زيلينسكي وظيفة أكثر صعوبة، حيث تصرف الأحداث في الشرق الأوسط الانتباه عن أوكرانيا باعتبارها الأزمة الدولية رقم واحد.

وتوقع في الذكرى الأولى للغزو أن «2023 سيكون عام انتصارنا»! ومن غير المرجح أن يقدم نفس التوقعات المتفائلة للعام المقبل.

ومع اقتراب شهر ديسمبر/ كانون الأول من نهايته، تعرضت أوكرانيا لأكبر هجوم جوي روسي منذ بداية الغزو الشامل. أطلقت روسيا 158 طائرة بدون طيار وصواريخ - بما في ذلك صواريخ كينجال التي تفوق سرعتها سرعة الصوت - على أهداف في جميع أنحاء أوكرانيا يوم الجمعة، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 18 شخصًا وإصابة العشرات. وقال زيلينسكي إن روسيا استخدمت “تقريبا كل أنواع الأسلحة في ترسانتها” في الضربات.

لا تخلو روسيا من نقاط الضعف الخاصة بها، لكنها أكثر طويلة المدى. وقد أدى الصراع إلى تفاقم أزمتها الديموغرافية من خلال الهجرة والخسائر في ساحة المعركة. غادر ما يقرب من 750 ألف شخص روسيا في عام 2022؛ ويتوقع المحللون أن يكون العدد أكبر هذا العام.

ويؤدي نقص العمالة إلى ارتفاع الأجور وبالتالي التضخم. إن التهرب من العقوبات والحفاظ على الإنتاج الصناعي له ثمنه، مع تخصيص قسم كبير من هذا الإنتاج الآن لتعويض الخسائر المذهلة في ساحة المعركة وبالتالي انفجار العجز في الميزانية.

إن التكهنات في الأمد البعيد للاقتصاد الروسي قاتمة ــ وربما يكون هذا هو الإرث الأساسي الذي سيخلفه بوتين.

ولكن كما قال رجل الاقتصاد جون ماينارد كينز ذات يوم: "على الأمد البعيد سنموت جميعاً". وعلى المدى القصير، يبدو بوتين منيعاً. إن إعادة الانتخاب في مارس/ آذار هي إجراء شكلي (وقد اعترف الكرملين بذلك بالفعل). وعلى النقيض من ذلك في الولايات المتحدة، قد ينتهي عام محموم من الحملات الانتخابية باستعداد دونالد ترامب لولايته الثانية. هذا هو كابوس كييف وحلم موسكو.

وقد أدى المزاج الحزبي العميق في الكونغرس إلى إحباط طلب إدارة بايدن لمزيد من المساعدة لكييف. كما أن الأموال المخصصة حاليا للمعدات العسكرية قد استنفدت تقريبا. وقال السيناتور الديمقراطي، كريس مورفي، بشكل صارخ: "نحن على وشك التخلي عن أوكرانيا".

وكان الشعار السائد في العواصم الغربية بشأن دعم أوكرانيا هو "طالما استغرق الأمر". لكن بايدن، وهو يقف إلى جانب زيلينسكي هذا الشهر، قال إن الولايات المتحدة ستدعم أوكرانيا "أطول فترة ممكنة".

شعار ساحة المعركة

وبينما تتدهور المقاييس العالمية لأوكرانيا، فإن الخطوط الأمامية لا تقدم سوى القليل من البهجة.

كان المقصود من الهجوم الأوكراني المضاد الذي طال انتظاره والذي بدأ في يونيو/ حزيران إظهار تفوق استراتيجية حلف شمال الأطلسي في حرب الأسلحة المشتركة، والتي تم تدريب الألوية الأوكرانية حديثة التكوين عليها في الحقول الموحلة في ألمانيا. لكنها كانت غريبة على الثقافة العسكرية الأوكرانية ولم يضاهيها التفوق في السماء.

وما كان ينبغي أن يكون اندفاعاً جنوباً نحو البحر الأسود تحول إلى مستنقع مليء بحقول الألغام الكثيفة، حيث التقطت الطائرات بدون طيار والطيران الروسي الدروع الغربية من الجو.

استولت الوحدات الأوكرانية على 200 كيلومتر مربع على الأكثر من مساحة الأراضي على مدى ستة أشهر. وظلت أهداف الوصول إلى الساحل وشبه جزيرة القرم وتقسيم القوات الروسية في الجنوب حلما بعيد المنال.

ومع تجميد الخطوط الأمامية، لجأت وكالات الاستخبارات في كييف إلى شن هجمات أكثر إثارة: مثل إغراق سفينة إنزال روسية في شبه جزيرة القرم هذا الأسبوع، بل وحتى تخريب خطوط السكك الحديدية حتى الشرق الأقصى الروسي. وقد سمح النجاح في البحر الأسود بمرور آمن نسبيًا للسفن التجارية، رغم تخلي موسكو عن صفقة توسطت فيها الأمم المتحدة في الصيف الماضي.

لكن، رغم جرأتها، فإن مثل هذه العمليات لن تغير التوازن الأساسي للصراع.

وقال زالوزني بصراحة إن "مستوى تطورنا التكنولوجي اليوم قد وضعنا وأعدائنا في حالة من الذهول"، إن استخدام طائرات الاستطلاع والطائرات بدون طيار يحرم كلا الجانبين من عنصر المفاجأة داخل حدود ساحة المعركة.

وأضاف "الحقيقة البسيطة هي أننا نرى كل ما يفعله العدو، وهم يرون كل ما نفعله".

لكن الاحتياطيات الروسية الهائلة من القوى البشرية والمعدات (تفاخر وزير الدفاع سيرغي شويغو بأنه قادر على جمع 25 مليون رجل إذا لزم الأمر) تعني أنهم قادرون على الاستمرار في ضرب الجيش الأوكراني الأصغر حجما، وتحقيق مكاسب تدريجية بتكلفة هائلة.

هكذا كان الأمر حول باخموت في الشتاء الماضي؛ وربما ينطبق الأمر نفسه على مدينة أفدييفكا المدمرة في دونيتسك في الأسابيع القليلة المقبلة.

لقد تقلصت أعداد المجندين العسكريين في أوكرانيا إلى حد كبير؛ وقد حرمت الخسائر في ساحة المعركة الجيش من عشرات الآلاف من الجنود ذوي الخبرة والضباط من الرتب المتوسطة. وقال زالوزني لمجلة الإيكونوميست في نوفمبر/ تشرين الثاني: "عاجلاً أم آجلاً، سنكتشف أننا ببساطة لا نملك العدد الكافي من الناس للقتال".

لا شك أن وصول الطائرات المقاتلة من طراز F-16 في الربيع سيساعد القوات الجوية الأوكرانية على تحدي الطائرات المقاتلة الروسية ودعم قواتها البرية، لكنها لن تكون حلاً سحرياً. التدريب الأساسي شيء واحد. والتحليق في مواجهة الدفاعات الجوية الروسية أمر آخر.

وينطبق الشيء نفسه حتى لو وافقت الولايات المتحدة على تزويد أوكرانيا بأنظمة الصواريخ التكتيكية العسكرية الأطول مدى (ATACMS) . (يذكر أن صواريخ ستورم شادو التي قدمتها المملكة المتحدة ساعدت في استهداف العمق الروسي).

وعلى أية حال، فإن الشلل الذي أصاب التمويل أدى إلى سد خط أنابيب الأسلحة الأمريكية، ولا تملك أوروبا القدرة على سد هذه الفجوة.

ويخلص بعض المحللين البارزين إلى أن الوقت قد حان لإعادة التقييم بوضوح.

وكتب ريتشارد هاس وتشارلز كوبشان في مجلة "فورين أفيرز" إن "أوكرانيا والغرب يسيران على مسار غير مستدام، وهو مسار يتميز بعدم التوافق الصارخ بين الغايات والوسائل المتاحة".

ويقولان بصراحة إن هدف أوكرانيا المتمثل في استعادة كل أراضيها "بعيد المنال.. ما نحن فيه الآن يبدو في أحسن الأحوال وكأنه طريق مسدود مكلف".

ويوصيان بأن تتحول أوكرانيا إلى موقف دفاعي في عام 2024 لوقف الخسائر، الأمر الذي من شأنه "تعزيز الدعم الغربي من خلال إظهار أن كييف لديها استراتيجية قابلة للتطبيق تهدف إلى تحقيق أهداف قابلة للتحقيق".

وبالتالي فإن الجيش الروسي، الذي أثبت إلى حد كبير عدم كفاءته في العمليات الهجومية، سيجد صعوبة أكبر في السيطرة على الأرض.

وبالنسبة لآخرين، فإن مثل هذا التحول من شأنه أن يكافئ العدوان في الأساس، مما يمكن روسيا من التوقف وإعادة تجميع صفوفها، مع عواقب خطيرة محتملة على الآخرين في الخارج القريب من روسيا. كما أنه من شأنه أن يبعث برسالة خاطئة حول التزام الولايات المتحدة تجاه حلفاء آخرين، مثل تايوان. وهذا أمر غير موفق على المستوى السياسي في كييف.

وقال بايدن خلال زيارة زيلينسكي إن "بوتين يعول على فشل الولايات المتحدة في تقديم المساعدة لأوكرانيا. يجب علينا، يجب علينا، يجب أن نثبت أنه مخطئ".

ويقول هاس وكوبشان: "كانت تفوح منها رائحة اليأس.. من الحكمة أن تكرس أوكرانيا الموارد الواردة لتحقيق أمنها وازدهارها على المدى الطويل بدلاً من إنفاقها في ساحة المعركة لتحقيق مكاسب قليلة".

من المؤكد أن هناك علامات على وجود توترات داخل المجتمع الأوكراني مع اقتراب الصراع من ذكراه الثانية ونضال الاقتصاد من أجل البدء في النمو مرة أخرى، بعد انكماشه بمقدار الثلث. وكلما طال أمد حياة عدة ملايين من الأوكرانيين في أماكن أخرى في أوروبا، قلت احتمالات عودتهم.

في الوقت الحالي، لا يُظهر زيلينسكي ودائرته الداخلية أي علامة على التسوية. ولن يؤيد زيلينسكي هدنة أو مفاوضات. وقال لمجلة تايم في نوفمبر/ تشرين الثاني: "بالنسبة لنا، فإن هذا يعني ترك هذا الجرح مفتوحا للأجيال القادمة".

وبدلاً من ذلك، وباستثناء حدوث انهيار غير متوقع في المعنويات على أي من الجانبين، فإن نفس البلدات والقرى التي دمرت على مدى العامين الماضيين سيستمر القتال من أجلها في العام المقبل. وسوف يكون لدى أوكرانيا الوسائل اللازمة للبقاء على قيد الحياة، ولكن ليس لتحقيق الفوز.