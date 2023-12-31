روسيا: مقتل 21 مدنيا في قصف أوكراني على مدينة بيلغورود السبت

نشر الأحد ، 31 ديسمبر / كانون الأول 2023

أكبر هجوم جوي منذ بدء الحرب.. شاهد لحظات ما بعد القصف الروسي لأوكرانيا وما تسببت به من دمار

روسيا تشن هجومًا صاروخيًا واسعا على أوكرانيا.. شاهد ما حدث

(CNN)-- قالت السلطات الروسية إن 21 شخصا على الأقل، بينهم ثلاثة أطفال، قتلوا وأصيب 110 آخرون في هجوم أوكراني على مدينة بيلغورود الروسية، السبت، وذلك بعد يوم من شن موسكو هجوما جويا ضخما وقاتلا من جانبها على جارتها.

وذكرت وكالة الأنباء الروسية "تاس" نقلاً عن وزارة الطوارئ أن الوفيات كانت نتيجة هجوم “ضخم” على وسط مدينة بيلغورود، وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان "هذه الجريمة لن تمر دون عقاب".

وأضافت الدفاع الروسية قائلة إن "نظام كييف... يحاول صرف الانتباه عن الهزائم على الخطوط الأمامية واستفزازنا لاتخاذ إجراءات مماثلة".

وقال الكرملين إنه تم إطلاع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على الهجوم الذي وقع في بيلغورود، وأمر بإرسال فريق من وزارة الصحة ورجال إنقاذ من وزارة الطوارئ إلى المدينة لمساعدة المتضررين.

وتستمر الهجمات الأوكرانية على المناطق الروسية القريبة من الحدود بشكل يومي تقريبًا لأكثر من عام، مما أدى في بعض الأحيان إلى سقوط ضحايا من المدنيين، لكن هذا الهجوم في بيلغورود سيكون واحدًا من أكثر الحوادث دموية التي تم الإبلاغ عنها حتى الآن، ولا تستطيع CNN تأكيد عدد القتلى بشكل مستقل.