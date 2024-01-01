زيلينسكي: تغلبنا على أصعب شتاء في التاريخ.. وهزمنا الظلام في 2023

أكبر هجوم جوي منذ بدء الحرب.. شاهد لحظات ما بعد القصف الروسي لأوكرانيا وما تسببت به من دمار

(CNN)-- قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، إن بلاده أصبحت "أقوى"، وتغلبت "على أصعب شتاء في التاريخ" خلال بداية عام 2023.

وأضاف زيلينسكي، في خطاب إلى مواطنيه، عشية رأس السنة الجديدة: "لقد أصبحت أوكرانيا أقوى. والأوكرانيون أصبحوا أقوى في بداية عام 2023، في يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط، تغلبنا، دون مبالغة، على أصعب شتاء في التاريخ ولم نتلاشى، الظلام لم يغمرنا. لقد هزمنا الظلام".

واعترف الرئيس الأوكراني بوجود "تحديات"، لكنه حث الشعب الأوكراني على "المثابرة"، وقال: "الحرب، لسوء الحظ، فرقت العائلات، وأخذت الأبناء والبنات، وفي الوقت نفسه وحدتنا في عائلة واحدة كبيرة، وكذلك بالتمسك بالإيمان بعودة أوكرانيا، مع العلم أن كل التوقعات لم تذهب سدى، وأنا أريدكم أن تشعروا بامتناننا لكم على هذا، وتذكروا: بدون كل واحد منكم، لن تكتمل أوكرانيا".

وذكّر زيلينسكي الأوكرانيين بأن التكامل مع الاتحاد الأوروبي "مطروح على الطاولة"، وقال: "دولة مثل أوكرانيا مرحب بها في الأسرة الأوروبية. ويتجلى ذلك في قرار فتح المفاوضات بشأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، وهذه ليست مجرد كلمات - إنها قرارات رسمية ووثائق رسمية".

وأضاف: "هذه العملية ستكون لها بالتأكيد نتيجة منطقية عضوية كاملة في أوروبا القوية".

واختتم زيلينسكي حديثه بتسليط الضوء على ما اعتبره "نجاحات" عام 2023 مثل صيغة السلام الأوكرانية، وصفقة الحبوب، والدعم العسكري المستمر، وتدريب طياري طائرات إف-16.

واعترف الرئيس الأوكراني بـ"عدم اليقين" الذي ينتظر بلاده في عام 2024، في حين أشار إلى أن "المثابرة تجعل أوكرانيا أقوى"، وأضاف: "ومثلما حدث في 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، نقول اليوم: لا نعرف على وجه اليقين ما سيحمله لنا العام الجديد، لكن هذا العام يمكننا أن نضيف أن مهما كان ما يحمله، سنكون أقوى".