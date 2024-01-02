هز الأثاث بعنف شديد لأكثر من 30 ثانية.. شاهد ما تسبب به زلزال اليابان بأحد المكاتب

(CNN)-- ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب الساحل الغربي لليابان بقوة 7.5 درجة على مقياس ريختر، الاثنين، إلى 30 شخصا على الأقل، وفقا لما أعلنت محافظة إيشيكاوا.

وفي وقت سابق، الثلاثاء، قال رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا إن رجال الإنقاذ ما زالوا يعملون للوصول إلى الأشخاص المحاصرين تحت المباني المنهارة.

وأعلن سكرتير مجلس الوزراء الياباني إن 120 شخصًا ما يزالون ينتظرون الإنقاذ بعد زلزال، الاثنين.

وتم تسجيل أكثر من 35 هزة ارتدادية تجاوزت قوتها 2.5 درجة على مقياس ريختر، وقعت بالقرب من مركز الزلزال الذي بلغت قوته 7.5 درجة خلال الـ24 ساعة الماضية، حسبما أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

ومن بين هذه الهزات الارتدادية، كانت 1 أعلى من 6 درجات على مقياس ريختر، وكانت 12 هزة أخرى بقوة 5 درجات أو أعلى، و22 هزة أعلى من 4 درجات.

ومن المتوقع هطول أمطار محدودة في جميع أنحاء مقاطعة إيشيكاوا، الثلاثاء، كما يتوقع أن تؤثر الأمطار على المنطقة مرة أخرى، الأربعاء.