اليابان ترفع جميع التحذيرات من حدوث تسونامي جراء الزلزال

نشر الثلاثاء ، 02 يناير / كانون الثاني 2024

زلزال قوي يضرب غرب اليابان.. ومطالب للسكان بالفرار الى أماكن مرتفعة

(CNN) -- رفعت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، الثلاثاء، جميع التحذيرات التي أصدرتها من حدوث تسونامي، وفقا لموقعها الإلكتروني.

وكانت التحذيرات صدرت عقب زلزال بقوة 7.5 درجة ضرب اليابان، الاثنين.

وبموجب نظام التحذير من تسونامي في اليابان، من المتوقع أن تنخفض الأمواج إلى أقل من متر واحد تحت "التحذير من تسونامي".

وحسبما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه) نقلا عن الشرطة في محافظة إيشيواكا، لقي 6 أشخاص على الأقل حتفهم بعد الزلزال.

وأصيب عشرات الأشخاص في 4 محافظات أخرى، بما في ذلك محافظتي توياما ونيغاتا، وفقا للمستشفيات والسلطات، بحسب هيئة الإذاعة.

وقالت إدارة الإطفاء أيضا إنها تستجيب لتقارير عن وجود أشخاص محاصرين تحت المباني المتضررة.