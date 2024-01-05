محللة سياسية لـCNN: إذا فاز ترامب في ولاية أيوا "سيكون من الصعب جدًا إيقافه"

(CNN)— بعد أسبوع ونصف من المؤتمرات الحزبية في ولاية أيوا، حاول اثنان من المتنافسين الجمهوريين للرئاسة لعام 2024 إقناع الناخبين بأن الرئيس السابق، دونالد ترامب ليس مؤكدا فوزه بالترشيح عن الحزب الجمهوري وإثبات إمكانية انتخابهما.

وأكد كل من حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس وحاكمة ولاية كارولينا الجنوبية السابقة نيكي هيلي في جلسة حوار CNN، الخميس، أن ترشيح ترامب للمرة الثالثة على التوالي يمثل مخاطرة لا ينبغي للناخبين الجمهوريين أن يخوضوها.

وكان كلاهما حريصين على عدم مضايقة ترامب بشأن تفاصيل لوائح الاتهام التي يواجهها في المحكمة الفيدرالية وكذلك في جورجيا ونيويورك، لكنهما صوراه كمرشح ستحكم الدراما الشخصية له على الحزب الجمهوري.

وقالت هايلي: "الفوضى تتبعه، ولا يمكن أن يكون لدينا بلد في حالة من الفوضى وعالم يحترق ويمر بأربع سنوات أخرى من الفوضى.. لن ننجو منه".

وأضافت: "لدينا بلد يجب إنقاذه، وهذا يعني عدم وجود المزيد من الدراما.. لا مزيد من أخذ الأمور على محمل شخصي".

من جهته كثيرا ما أعرب ديسانتيس عن أسفه للوائح الاتهام، قائلا إنها عززت الرئيس السابق سياسيا لأنها حشدت قاعدة جمهوريين تعتبر الإجراءات القانونية ذات دوافع سياسية، لكنه حذر الناخبين في ولاية أيوا ليلة الخميس من أن المحاكمات التي من المتوقع أن يواجهها ترامب هذا العام قد تلحق الضرر به أمام بايدن.

وقال ديسانتيس: "كل ما قد يكون مفيدًا في الانتخابات التمهيدية لا يعني أنه مفيد في الانتخابات العامة"، مضيفا: "إننا نضع مستقبل الحزب الجمهوري، ومستقبل الأمة، ربما، في أيدي 12 من المحلفين في العاصمة ذات الأغلبية الديمقراطية".