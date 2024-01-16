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مع تقدمه في الاستطلاعات.. كيف يمكن للمرشحين الجمهوريين التغلب على ترامب في الانتخابات التمهيدية؟

(CNN) -- في منشور على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، تويتر سابقا، رد الرئيس الأمريكي جو بايدن على توقعات فوز الرئيس السابق دونالد ترامب في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية أيوا ليلة الاثنين، وكتب أن انتخابات 2024 "ستكون دائمًا أنت وأنا مقابل الجمهوريين المتطرفين من MAGA".

وفي هذا المنشور، رد بايدن على فوز ترامب المتوقع في ولاية أيوا، واصفًا الرئيس السابق بأنه "المرشح الأوفر حظًا على الجانب الآخر في هذه المرحلة"، بينما حث مؤيديه على التبرع لحملته.

سيفوز الرئيس السابق دونالد ترامب في الانتخابات الحزبية في ولاية أيوا، حسبما تتوقع شبكة CNN، مما سيعزز مكانته باعتباره المرشح الأوفر حظا لترشيح الحزب الجمهوري لعام 2024 في الوقت الذي يحاول فيه تحقيق عودة سياسية تاريخية بعد ما يقرب من ثلاث سنوات منذ مغادرة البيت الأبيض في خزي.

وأدى فوز ترامب في هذه الانتخابات، وهي أول انتخابات له منذ خسارته أمام جو بايدن في عام 2020، إلى طرح أسئلة مجددا حول سيطرته على الحزب الجمهوري، وفعالية رسالته اليمينية، وما إذا كانت مشاكله القانونية ستعيقه مع الناخبين الأساسيين.

وتتوقع شبكة CNN أن حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس سيحتل المركز الثاني في المؤتمرات الحزبية في ولاية أيوا، متقدماً على حاكمة ولاية كارولينا الجنوبية السابقة نيكي هيلي.