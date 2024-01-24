(CNN)-- قال المؤثر "مستر بيست"، الاثنين، إنه حقق أكثر من 250 ألف دولار من مقطع فيديو واحد تم نشره على أكس (تويتر سابقًا)، في إشارة إلى مقدار ما يمكن أن تجنيه شخصيات الإنترنت الأكثر تأثيرا من برنامج مشاركة إيرادات الإعلانات الجديد للمنصة الاجتماعية.

وقال MrBeast، واسمه الحقيقي جيمي دونالدسون، في منشور على المنصة: حقق أول فيديو على X ما يزيد عن 250 ألف دولار! كما شارك أيضًا ما يبدو أنه لقطة شاشة لصفحة الدفع الخاصة بـ X، والتي توضح أن المنشور حصل على 263,655 دولارًا.

أطلق مالك أكس، إيلون ماسك، في يوليو/ تموز برنامجًا لمشاركة جزء من الإيرادات من الإعلانات المعروضة في الردود على المحتوى عالي الأداء، مع المبدعين الذين ينشرونه، طالما أنهم مشتركون في الخدمة المتميزة للمنصة.

يهدف البرنامج إلى تشجيع المزيد من المبدعين على نشر محتوى عالي الجودة على X يكون جذابًا للمعلنين، حيث تكافح الشركة من أجل إحياء أعمالها الإعلانية الأساسية. كما أنه يجعل X أكثر انسجامًا مع شركات وسائل التواصل الاجتماعي المنافسة، بما في ذلك ميتا، يوتيوب وتيك توك، والتي تمتلك جميعها أنظمة للدفع لمنشئي المحتوى مقابل المشاهدات وإيرادات الإعلانات التي يساعدون في تحقيقها.

قال MrBeast الذي اشتهر بمقاطع الفيديو عالية الإنتاج على يوتيوب، الشهر الماضي إنه لا يخطط لنشر أعماله بانتظام على X.

وقال على موقع X، ردًا على طلب من موسك يطلب منه نشر مقاطع الفيديو الخاصة به على المنصة: "تكلف إنشاء مقاطع الفيديو الخاصة بي الملايين، وحتى لو حصلت على مليار مشاهدة على X، فإن ذلك لن يمول جزء منها".

لكن في الأسبوع الماضي، قرر MrBeast اختبار برنامج مشاركة إيرادات إعلانات X من خلال نشر أحد مقاطع الفيديو القديمة الخاصة به، حول تجربة العديد من السيارات باهظة الثمن، على المنصة. وحتى الثلاثاء، حصد الفيديو أكثر من 160 مليون مشاهدة، وفقًا لـX.

بعد تلقيه الدفعة من X، قال MrBeast في منشور على المنصة إنه يخطط للتبرع بالأموال التي حصل عليها إلى "10 أشخاص عشوائيين يعيدون نشر هذا ويتابعونني" على X. ولم يوضح ما إذا كان يخطط لمواصلة مشاركة مقاطع الفيديو على المنصة.

يشير العائد الذي حصل عليه MrBeast إلى أن منشئي المحتوى يمكنهم كسب أموال كبيرة من برنامج X الناشئ، رغم أن الأعمال الإعلانية للشركة أصغر بشكل ملحوظ من منافسيها. ولكن حتى MrBeast نفسه حذر من أن المبدعين الآخرين قد لا يتمتعون بنفس التجربة.

وقال في المنشور عن أرباحه إن المعلنين "لاحظوا الاهتمام الذي حظي به واشتروا إعلانات على مقطع الفيديو الخاص بي (على ما أعتقد)، وبالتالي فإن إيراداتي لكل مشاهدة ربما تكون أعلى مما قد تحصل عليه أنت".

من المحتمل أيضًا أن تكون مدفوعات MrBeast قد تعززت بفضل جمهوره الكبير على المنصة، وهو ما قد يعني أن منشوره والإعلانات الموجودة تحته قد حظيت بمشاركة قوية. لدى MrBeast أكثر من 27.5 مليون متابع على X، وهو عدد أعلى بكثير من عدد متابعي الشخصيات المؤثرة المعروفة الأخرى.

ومع ذلك، ليس الجميع مسرورًا ببرنامج X الجديد للمبدعين.

ونشر المعلق السياسي المحافظ، دان بونجينو، والذي تم حظره من موقع يوتيوب لنشره معلومات مضللة عن فيروس كورونا في عام 2022، الثلاثاء، لقطة شاشة على موقع X توضح أنه تلقى دفعة من المنصة بقيمة 379 دولارًا فقط ووصف المبلغ الذي حصل عليه "مستر بيست" بأنه مشكوك به.

أثار منتقدو X أيضًا مخاوف من أن الدفع لمشتركي X Premium، الذين تم بالفعل تعزيز منشوراتهم بواسطة خوارزمية المنصة، يمكن أن يشجعهم على نشر المزيد من المحتوى التحريضي أو المسيء في محاولة لكسب المزيد من التفاعل.

على سبيل المثال، ذكرت منظمة Media Matters المعنية بمراقبة وسائل الإعلام في نوفمبر/ تشرين الثاني، أن أحد مستخدمي X الذي أشاد بأدولف هتلر نشر عن تلقيه حوالي 3000 دولار أمريكي في شكل دفعات من برنامج مشاركة إيرادات الإعلانات الخاص بـX. بشكل منفصل، رفعت شركة X دعوى قضائية ضدMedia Matters بسبب تقرير وجد إعلانات لعلامات تجارية كبرى على محتوى مؤيد للنازية؛ ودافعت Media Matters عن عملها وتعهدت بمحاربة الدعوى القضائية.