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(CNN)-- يقول العديد من الناخبين العرب الأمريكيين والمسلمين الذين تحدثوا إلى شبكة CNN إنهم لن يصوتوا لصالح جهود إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي جو بايدن، بسبب دعمه الثابت لإسرائيل وفشله في الدعوة إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة.

وفي الدورة الانتخابية الرئاسية الأخيرة، حصل بايدن على دعم العديد من المسؤولين المنتخبين الأمريكيين المسلمين البارزين وقادة المجتمع. ولكن هذه المرة، كثيرون متشككون وغاضبون.

قال خالد توراني، 57 عامًا، وهو مستشار مقيم في ميشيغان والرئيس المشارك لفرع الولاية لحركة التخلي عن بايدن: "أعتقد أنه يتجاوز الخلاص. لن أصوت لجو بايدن. أعتقد أن تواطؤه ومشاركته النشطة في الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة يحرمه من التصويت".

تم إنشاء حملة التخلي عن بايدن في ولاية مينيسوتا بعد أن طالبت مجموعة من الأمريكيين المسلمين الرئيس بالدعوة لوقف إطلاق النار بحلول 31 أكتوبر/ تشرين الأول. وعندما لم يستجب بايدن لهذه الدعوات لدعم وقف دائم للقتال، تعهدت المجموعة بشن حملة ضده.

وأدلى ما لا يقل عن 146,620 من أصل 200 ألف ناخب أمريكي مسلم في ميشيغان بأصواتهم في الدورة الانتخابية لعام 2020، وفقًا لتحليل أجرته شركة Emgage. وفي عام 2020، فاز بايدن بولاية ميشيغان بفارق ثلاث نقاط مئوية عن ترامب. قبل أربع سنوات، فاز ترامب بالولاية على المرشحة الرئاسية الديمقراطية هيلاري كلينتون بفارق 0.2 نقطة مئوية.

وقالت أريانا أفشار، 27 عامًا، وهي منشئة محتوى مقيمة في كاليفورنيا: "أشعر بأنني مُستخدمة كناخبة مسلمة. لقد استخدم أشخاصًا مثلي لكي يتم انتخابه، وهو الآن يفعل كل ما يخدمه في منصبه".