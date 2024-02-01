أوكرانيا تقول إنها تحتاج إلى ثلاثة أشياء لهزيمة روسيا.. شاهد ما هي

بأسلحة فتاكة ومدمرة.. شاهد لحظة شن روسيا هجومًا ضخمًا على أوكرانيا

بروكسل، بلجيكا (CNN)-- قال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي لشبكة CNN، الخميس، إن الاتفاق الذي توصل إليه زعماء الاتحاد الأوروبي بشأن تمويل أوكرانيا يشمل مراجعة سنوية "إذا لزم الأمر"، في غضون عامين.

وتوصل زعماء الكتلة البالغ عددهم 27 دولة إلى اتفاق بشأن حزمة دعم إضافية لأوكرانيا تزيد قيمتها عن 50 مليار دولار، خلال قمة بروكسل في وقت سابق، الخميس.

وتم تأجيل القمة في البداية بينما عُقد اجتماع جانبي بين المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي وفرنسا وإيطاليا والمجر وألمانيا. وقال دبلوماسي كبير آخر في الاتحاد الأوروبي لشبكة CNN،، إن التمويل سيخضع لمراجعة سنوية بقيادة المفوضية الأوروبية، وسيتم اتخاذ قرار في غضون عامين بشأن مواصلة هذه العملية.

ورحب بالصفقة العديد من قادة الاتحاد الأوروبي على منصة إكس (تويتر سابقًا).

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين: "صفقة!، لقد حقق المجلس الأوروبي أولوياتنا، دعم أوكرانيا، مكافحة الهجرة غير الشرعية، دعم القدرة التنافسية الأوروبية"، وأضافت أنه "يوم جديد لأوروبا".

من جانبه، قال رئيس الوزراء البلجيكي، ألكسندر دي كرو: "الاتحاد الأوروبي أوفى بوعده لأوكرانيا. يقاتل شعب أوكرانيا والرئيس زيلينسكي من أجل حرية جميع الأوروبيين، مرة أخرى نؤكد وحدة الدول الأعضاء الـ27".

وأضاف: "يسعدني أننا توصلنا إلى اتفاق بشأن دعم أوكرانيا. ستساعدنا حزمة الـ50 مليار يورو هذه على تحقيق المزيد من الشفافية، والقدرة على التنبؤ في مساعدتنا المالية لأوكرانيا".

وقال رئيس الوزراء الهولندي، مارك روته، إن رسالتنا إلى الرئيس زيلينسكي والشعب الأوكراني واضحة: يمكن لأوكرانيا الاعتماد على دعمنا، الآن وفي المستقبل".

وأكد رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، أن الاتفاق على حزمة الدعم لأوكرانيا "يظهر أهمية وحدتنا والتزامنا في هذه الأوقات الصعبة".

كما وصف رئيس الوزراء التشيكي، بيتر فيالا الخطوة بأنها "اتفاق سريع بشأن مراجعة الإطار المالي متعدد السنوات، على أساس الاتفاق بين 26 دولة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي".