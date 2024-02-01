ما لم يكن في الحسبان.. الجيش الأوكراني يجد شيئًا كان يخشاه أثناء البحث عن الجنود المفقودين

(CNN)-- قال مصدران مطلعان لشبكة CNN، إن قائد الجيش الأوكراني، فاليري زالوجني، تم استدعاؤه لحضور اجتماع في مكتب الرئيس، الاثنين، وتم إبلاغه بإقالته، بعد أسابيع من التكهنات المتزايدة حول التوترات بين فولوديمير زيلينسكي وقائده الأعلى.

ولم يصدر إعلان رسمي، مما يعني أن زالوجني لا يزال في منصبه حتى، مساء الأربعاء، ومع ذلك، من المتوقع صدور مرسوم رئاسي بحلول نهاية الأسبوع، حسبما قال أحد المصادر لشبكة CNN، فيما سيكون أكبر تغيير عسكري لزيلينسكي منذ بداية الغزو الروسي واسع النطاق قبل عامين تقريبًا.

وانتشرت شائعات عن الاجتماع وإقالة زالوجني في جميع أنحاء كييف، مساء الاثنين، مما أضفى مصداقية على الخلاف المفهوم على نطاق واسع أنه حدث بين الرئيس وقائده الأعلى بعد فشل الهجوم المضاد الأوكراني العام الماضي.

ويُقال إن التوترات تصاعدت بشكل خاص عندما وصف زالوجني الحرب مع روسيا بأنها وصلت إلى طريق مسدود، وذلك في مقابلة ومقالة مع مجلة الإيكونوميست في نوفمبر/ تشرين الأول الماضي.

وقال المتحدث الرئاسي، سيرهي نيكيفوروف بتصريح لشبكة CNN وآخرين، الاثنين، إن الشائعات حول إقالة قائد الجيش غير صحيحة. كما نشرت وزارة الدفاع رسالة على قنوات التواصل الاجتماعي جاء فيها: "أيها الصحفيون الأعزاء، الرد الفوري على الجميع: لا، هذا غير صحيح".

ووفقًا لأحد المصادر، أعلن زيلينسكي، في تجمع صغير في مكتبه، الاثنين - حضره أيضًا وزير الدفاع رستم أوميروف- أنه "اتخذ قرارًا بإقالة القائد الأعلى للقوات المسلحة"، بتصريحات تتماشى مع تقارير أخرى، بما في ذلك ما ذكرته واشنطن بوست وفايننشال تايمز.

وفي محادثة وُصفت بأنها "هادئة"، شرع زيلينسكي بعد ذلك في عرض منصب مختلف على زالوجني، وهو ما رفضه قائد الجيش، وأكد الرئيس الأوكراني بعد ذلك قراره قائلا إن حقيقة رفض زالوجني للمنصب الجديد لا تغير حقيقة إقالته من منصبه الحالي.

وتواصلت CNN مع مكتب زيلينسكي، الأربعاء، لطلب مزيد من التعليقات لكنها لم تتلق ردا حتى كتابة هذا التقرير.

ولفت أحد المصادر وهو قائد عسكري كبير، بتصريح لشبكة CNN، أنه يوجد اسمان على وجه الخصوص تتم مناقشتهما كخلفاء محتملين بمنصب زالوجني، أحدهما هو الرئيس الحالي لمديرية استخبارات الدفاع، كيريلو بودانوف، وهو جنرال يبلغ من العمر 38 عامًا معروف بعلاقاته القوية مع زيلينسكي ويُنظر إليه على أنه يمثل جيلًا جديدًا من القادة العسكريين.

وسألت CNN بودانوف في مقابلة، الثلاثاء، عما إذا كان من المقرر أن يصبح القائد الجديد للجيش الأوكراني، رفض بودانوف ذلك، مشيرا إلى أنه من غير المرجح أنه يجري مقابلة مع CNN في تلك اللحظة إذا كان هذا التعيين قد تم للتو، مضيفا: "نحن في حرب، وجميع الأطراف تستخدم كل الوسائل المتاحة، بما في ذلك حرب المعلومات".

أما المرشح الثاني، فقال القائد العسكري إن المرشح الأوفر حظاً هو قائد القوات البرية الأوكرانية حاليا، أولكسندر سيرسكي.

ولم يستجب مكتب سيرسكي لمحاولة CNN التواصل معه.