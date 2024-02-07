الجيش الأمريكي يرصد 4 طائرات عسكرية روسية قرب ساحل ألاسكا

(CNN)-- قالت قيادة دفاع الفضاء الجوي الأمريكية الشمالية (نوراد) في بيان، إنه تم اكتشاف أربع طائرات عسكرية روسية بالقرب من ساحل ألاسكا، الثلاثاء، لكنها ظلت في المجال الجوي الدولي.

ولم تحدد "نوراد" نوع الطائرة العسكرية الروسية التي تم اكتشافها وتعقبها في منطقة تحديد هوية الدفاع الجوي في ألاسكا، والتي تبعد حوالي 200 ميل (360 كيلومترا) عن الساحل.

وأضاف قيادة دفاع الفضاء الجوي الأمريكية الشمالية أن "الطائرات الروسية ظلت في المجال الجوي الدولي، ولم تدخل المجال الجوي السيادي الأمريكي أو الكندي".

وأشارت "نوراد" إلى أن هذا النشاط الروسي في منطقة الدفاع الجوي في ألاسكا يحدث بانتظام، ولا يُنظر إليه كتهديد.

ولم يوضح البيان ما إذا كانت قيادة دفاع الفضاء الجوي الأمريكية الشمالية قد قامت بأي اعتراض للطائرات العسكرية الروسية.