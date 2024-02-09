دبي، الإمارات العربية المتحدة --(CNN) انتخب القاضي نواف سلام وهو لبناني الأصل رئيسا لمحكمة العدل الدولية من قبل أقرانه لفترة ولاية مدتها ثلاث سنوات. الرئيس سلام هو عضو في المحكمة منذ 6 شباط/ فبراير 2018. وقبل انضمامه إلى المحكمة، كان الرئيس سلام سفيرا وممثلا دائما للبنان لدى الأمم المتحدة في نيويورك من تموز/ يوليو 2007 إلى كانون الأول/ديسمبر 2017.

وتم انتخاب القاضي جوليا سيبوتيندي من أوغندا نائبا لرئيس محكمة العدل الدولية من قبل أقرانها لفترة ولاية مدتها ثلاث سنوات، وهي عضو في المحكمة منذ 6 فبراير 2012.

وقد أدى أعضاء المحكمة الجدد، الذين انتخبتهم الجمعية العامة ومجلس الأمن التابعان للأمم المتحدة في 9 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، اليمين رسميًا في الـ 6 من فبراير هذا العام. وهم القاضي خوان مانويل غوميز روبليدو، من الجنسية المكسيكية، وسارة كليفلاند، من الجنسية الأمريكية، وبوجدان-لوسيان أوريسكو، من الجنسية الرومانية، وديري تلادي، من جنسية جنوب أفريقيا.

محكمة العدل الدولية (ICJ) هي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة. تأسست بموجب ميثاق الأمم المتحدة في يونيو 1945 وبدأت أنشطتها في أبريل 1946. وتتألف المحكمة من 15 قاضيا تنتخبهم الجمعية العامة والمحكمة لمدة تسع سنوات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. يقع مقر المحكمة في قصر السلام في لاهاي في هولندا. للمحكمة دور مزدوج: أولاً، الفصل، وفقاً للقانون الدولي، المنازعات القانونية المقدمة إليها من الدول؛ وثانياً، تقديم آراء استشارية بشأن المسائل القانونية التي تحال إليها أجهزة الأمم المتحدة ووكالات المنظومة المرخص لها حسب الأصول.