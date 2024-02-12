(CNN)-- نفى الكرملين، الاثنين، المزاعم الأوكرانية بأن القوات الروسية تستخدم خدمة الأقمار الصناعية الفضائية "ستارلينك" التابعة للملياردير الأمريكي، إيلون ماسك.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف: "هذا ليس نظاما معتمدا لدينا، ولا يمكن توفيره ولم يتم توفيره، نحن لا نستخدمها بأي شكل من الأشكال".

وكانت المخابرات الدفاعية الأوكرانية قالت، الأحد، إنها اعترضت اتصالات روسية، مما يشير إلى أن محطات ستارلينك تُستخدم لتوفير الوصول إلى الإنترنت للواء الهجومي الجوي الروسي 83، الذي يعمل في منطقة دونيتسك.

وقالت شركة "سبيس إكس"، التابعة لإيلون ماسك، والتي تمتلك "ستارلينك"، إنها لا تقوم بأي أعمال مع الحكومة الروسية أو جيشها.