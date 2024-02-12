(CNN)-- قال الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، الاثنين، إن القول بقيام شركته "سبيس إكس"، التابعة له ببيع محطات "ستارلينك" لخدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية إلى روسيا "خاطئ تمامًا".

وأضاف إيلون ماسك في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "على حد علمنا، لم يتم بيع أي محطات ستارلينك بشكل مباشر أو غير مباشر إلى روسيا".

وزعمت المخابرات العسكرية الأوكرانية أنها أكدت استخدام روسيا لخدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية من قبل القوات على خط المواجهة.

وقال أندريه يوسوف، المتحدث باسم المخابرات العسكرية الأوكرانية، إن روسيا تصل إلى المحطات عبر دولة ثالثة.

وأوضح المتحدث باسم المخابرات الدفاعية الأوكرانية، الاثنين، أن أوكرانيا تعمل على إيجاد سبل "لتحييد" استخدام روسيا لخدمة ستارلينك الفضائية.

وقال يوسوف إن استخدام الجيش الروسي لهذه الخدمة "أصبح أكثر منهجية وثباتا" خلال العام الماضي.

وكان الكرملين نفي، الاثنين، المزاعم الأوكرانية بأن القوات الروسية تستخدم خدمة الأقمار الصناعية الفضائية "ستارلينك" التي يمتلكها إيلون ماسك.

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف: "هذا ليس نظاما معتمدا لدينا، ولا يمكن توفيره ولم يتم توفيره، نحن لا نستخدمه بأي شكل من الأشكال".