دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال المتحدث باسم البنتاغون، بات رايدر، إن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن تم نقله إلى مركز والتر ريد الطبي العسكري في واشنطن، بعد "مشكلة طارئة في المثانة".

وقال المتحدث باسم البنتاغون، في بيان، الأحد: "اليوم، في حوالي الساعة 2:20 بعد الظهر، تم نقل وزير الدفاع لويد أوستن بواسطة حرسه الأمني إلى مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني لفحصه (بعد) أعراض تشير إلى وجود أزمة طارئة في المثانة".

وأشار المتحدث إلى أنه "تم إخطار نائب وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان المشتركة"، إضافة إلى إخطار البيت الأبيض والكونغرس.

في يناير/ كانون الثاني، قال بيان لمركز والتر ريد الطبي إن وزير الدفاع الأمريكي يُعالج من سرطان البروستاتا.

وأشار بيان المركز إلى أن تشخيصًا في مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي، أظهر إصابة أوستن بالسرطان، ثم خضع "لعملية جراحية طفيفة" في 22 ديسمبر/ كانون الأول.

وعاد أوستن للمستشفى الشهر الماضي، بسبب مضاعفات نتيجة معاناته من التهاب في المسالك البولية.

آنذاك، لم يكشف البنتاغون للبيت الأبيض عن الحالة الصحية لأوستن، الذي اعتذر لاحقا عن عدم إبلاغه الرئيس جو بايدن.