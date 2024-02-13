لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- عادة ما يتردد صدى تصريحات دونالد ترامب في غرفة صدى من صنعه، وهو نوع من الفراغ الذي غالبا ما يجردها من أي عواقب على مستوى العالم. قد يتصور المرء أنه مجرد ضجيج أبيض ــ خطاب مصمم لإبراز القوة ورفض الوضع الراهن، وليس التعبير عن أي سياسة فعلية. إنه ترامب كما اعتاد أن يكون.

ولكن عندما اقترح الرئيس السابق، السبت، أنه سيسمح لروسيا أن تفعل "ما تشاء" بأي عضو في حلف شمال الأطلسي لا يلتزم بالمبادئ التوجيهية للإنفاق، كان التأثير حادا.

لقد تذكر ما قال إنها محادثة مع حليف "كبير" في حلف شمال الأطلسي - لم يكن من الواضح من الذي كان يشير إليه أو متى جرت المحادثة - والذي، وفقا لروايته، رفض إنفاق ما يعادل 2% من الناتج المحلي الإجمالي لبلاده المُوصى به على الدفاع، لكنهم مع ذلك أرادوا ضمانات من الولايات المتحدة بأنهم سوف يتمتعون بالحماية إذا هاجمتهم روسيا. وقال ترامب إنه لن يقدم مثل هذا التأكيد، لأن الحليف كان "مذنبا"، وينبغي للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين أن يشعر بالحرية في تنفيذ ما يريده.

كان رأي ترامب في حلف شمال الأطلسي معروفا منذ سنوات - فهو يعتقد أنه مثال لكل ما يمقته من حلفاء أمريكا، مستفيدا من قوة الولايات المتحدة دون تقديم أي شيء في المقابل: الولاء المتجري الذي تحصل فيه على نقاط دون إنفاق متناسب.

وكما هو الحال مع الكثير من السياسة الخارجية، فقد أساء المرشح الجمهوري فهم طبيعة هذه العلاقة والغرض منها بشكل جذري. إن حلف شمال الأطلسي ليس تحالفاً قائماً على المستحقات: فهو أكبر كتلة عسكرية في التاريخ، تم تشكيلها لمواجهة التهديد السوفيتي، استناداً إلى مبدأ الدفاع الجماعي الذي يعتبر أن الهجوم على أحد الأطراف هو هجوم على الجميع ــ وهو المبدأ المنصوص عليه في المادة الخامسة من المعاهدة التأسيسية لحلف شمال الأطلسي.

وهذا الغرض يناسب الولايات المتحدة بشدة: استحضر البيت الأبيض المادة 5 بعد أحداث 11 سبتمبر/أيلول. ومنذ إنشاء منظمة حلف شمال الأطلسي، كانت قوة الولايات المتحدة تُعرض في كثير من الأحيان على المستوى العالمي باعتبارها تعبيراً عن الإجماع القوي. ويساعد حلف شمال الأطلسي في تعزيز مكانة الولايات المتحدة المتراجعة باعتبارها القوة العظمى الوحيدة. وبعيداً عن هذا التحالف الضخم، وقوته الدبلوماسية والاقتصادية، تبدو الولايات المتحدة وحيدة تماماً على المسرح العالمي.

باختصار، يكاد يكون من المؤكد أن الولايات المتحدة سوف تنفق دائما أكثر بكثير من أي دولة أخرى على قواتها العسكرية، بصرف النظر عن حلفائها. ويمنحها حلف شمال الأطلسي الأساس العالمي المتين للشرعية، ودعم الدولار، وهيمنة ما بعد الاتحاد السوفيتي.

وبالنظر إلى سوء الفهم الذي حدث، السبت، فإن تعليقات ترامب تأتي في وقت سيئ للغاية بالنسبة لأوروبا. ويحاول الحزب الجمهوري الذي يدعمه باستمرار عرقلة المساعدات الحيوية لأوكرانيا. وإذا لم يصل مبلغ الستين مليار دولار المطلوب، أو تأخر لفترة أطول، فسوف يخلف ذلك تأثيراً ضاراً لا رجعة فيه على دفاعات أوكرانيا العملية على الخطوط الأمامية، والتماسك السياسي في كييف، والروح المعنوية على مستوى البلاد.

الضرر يحدث بالفعل. وبوتين هو الذي يستفيد.

لا يزال لغزا سبب شعور ترامب بأنه مرتبط بشكل غير مفهوم ببوتين، ومتشبث بإطرائه، أو حتى بنجاحه. إنه لغز لا يمكن أن نفهمه إلا بعد مرور الوقت. هل هو انجذاب مشوه إلى "الرجل السيئ"، أو سحق الثقافة الأبوية العميقة في روسيا، أو شيء أكثر ارتباطا بشكل قاتم بتاريخ ترامب الشخصي نفسه؟

إن التعليقات التحريضية التي صدرت، السبت، تغذي رواية مفادها أن الولايات المتحدة تتعرض للاستغلال، وعدم تقديرها، وفي انحدار عالمي نتيجة لذلك. ويتغذى الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترامب على هذا، وربما لا يدرك أنه حلقة من المظالم ذاتية التحقق. وكلما زاد تحسر الولايات المتحدة على حلفائها وإهمالها البائس لحلف شمال الأطلسي، والانسحاب منه، كلما أصبحت أقل قوة.

وكانت المقابلة التي أجراها مذيع شبكة "فوكس نيوز" السابق تاكر كارلسون مع بوتين بشكل لا يُطاق سبباً في إثارة إسقاط الضعف: فقد كانت بمثابة آذان مفتوحة سهلة لحجج رئيس الكرملين الواهية الداعية إلى الاضطهاد والمبرر التاريخي المضحك لغزو جار أضعف لا يشكل تهديداً. أشارت المنصة إلى رغبة أجزاء من أمريكا في الاستماع إلى هراء بوتين، ومكنتهم من القيام بذلك. لقد بشرت بالتغيير الصارخ المحتمل في العلاقات مع روسيا في ولاية ترامب الثانية.

ورغم أن التأثير الحقيقي لتعليقات ترامب ليس واضحا بعد، فإنها قد تكون كارثية. إن الأمن الأوروبي يتوقف على نجاح أوكرانيا، أو على الأقل قدرتها على كبح وإضعاف الهجمات الروسية المستمرة.

وإذا انتصرت موسكو، فقد يستغرق الأمر سنوات؛ وفي الوقت نفسه، تمكن بوتين الآن من إعادة تركيز اقتصاده ومجتمعه في زمن الحرب، وربما يجد أنه من اللعنة على قبضته على السلطة أن يوقف طبول الصراع التي تدق. ومن الممكن أن يؤدي التقدم الروسي في زاباروجيا إلى التحرك نحو خيرسون، ثم ميكولايف، وأوديسا، مما يضع بوتين على أعتاب رومانيا التابعة لحلف شمال الأطلسي.

لكن لا تتوقع أن تشن موسكو غزوًا شاملاً لأكبر تحالف عسكري في التاريخ. روسيا لن تقصف فرنسا فجأة. ويفضل بوتين الوخز والاستفزاز واختبار الخطوط الحمراء أو استعداد خصومه. هل الناتو على استعداد لخوض حرب مع موسكو بشأن الأجزاء الناطقة بالروسية من دولة إستونيا البلطيقية؟ أو جزيرة سفالبارد النرويجية الصغيرة التي يسكنها الروس جزئيًا؟ هل يؤدي أي استفزاز روسي بسيط إلى الكشف ببطء عن انقسام حلف شمال الأطلسي وإحجامه عن تعبئة سكانه لخوض الصراع بنفس الطريقة التي فعلتها روسيا؟

لقد عاشت أوروبا منذ ما يقرب من عقد من الزمان مع احتمال أنها قد تواجه التهديد الروسي بمفردها. وقد بدت ولاية ترامب الأولى ذات صوت عالٍ في هذا الصدد. ولكن الآن هناك أكبر حرب برية تضرب أوروبا منذ الأربعينيات، مما يجعل الخطر أكثر حدة.

لقد غيرت المملكة المتحدة مؤخرًا خطابها الأوسع في الأسابيع الأخيرة للإشارة إلى أن الغرب لم يعد في عالم ما بعد الحرب بل في عالم ما قبل الحرب. حتى أن كبار العسكريين البريطانيين فكروا فيما إذا كان التجنيد الإجباري أمراً ممكناً. وقد سعت فنلندا والسويد بشكل عاجل إلى الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي. وردت وزارة الخارجية الألمانية على تصريحات ترامب بعبارة "الواحد للكل والجميع للواحد". وانتقد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل "تصريحات ترامب المتهورة".

لكن الدفاع الأوروبي نادراً ما يزدهر من دون قوة الدعم الأمريكي. ولا تزال موسكو، بعد غزوها الفاشل لجارة غير مستعدة، ضعيفة نسبياً. إنها ليست قوة عملاقة قادرة على الانتشار في مختلف أنحاء أوروبا الغربية. إنها بعيدة كل البعد عن القوة العسكرية التي كان من المتصور أن تكون عليها في عام 2021. ومع ذلك، لا يخطئن أحد: إن الافتقار إلى ضمان الدعم الأمريكي يقوض فعالية الناتو بشكل كبير. إنه يدعو إلى التشكيك في تماسك التحالف وبالتالي وجوده.

ترامب يعرف ذلك. وهو لا يقول ببساطة إن الولايات المتحدة لن تساعد حلفاء الناتو الذين لم يدفعوا أموالهم. إنه يقول إنه سيشجع روسيا على الهجوم والغزو وإلحاق أهوال ماريوبول بحلفاء الولايات المتحدة. قد يكون ضجيجاً، وقد يكون الهدف منه الإثارة على منبره. ولكن ذلك سُمع بصوت عالٍ، خاصة في العواصم الأوروبية وموسكو.

جزء من جاذبية ترامب لمؤيديه هو افتقاره إلى الاتزان الرئاسي. ولكن بعد غزو أوكرانيا قبل عامين، لم تعد هذه لعبة مواقف. إنها لحظة نأمل ألا تضطر كتب التاريخ إلى النظر إلى الوراء وتحليلها باعتبارها ذات عواقب وخيمة.