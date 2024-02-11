(CNN)-- وصف رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، الأحد، تصريحات الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب بشأن حلف شمال الأطلسي "الناتو" بأنها "متهورة"، مضيفا أنها "لا تخدم سوى مصلحة بوتين".

وقال ترامب أمام حشد انتخابي، السبت، إنه سيشجع روسيا على أن تفعل "ما تريده بحق الجحيم" لأي دولة عضو في حلف شمال الأطلسي لا تفي بمبادئ الإنفاق على الدفاع.

وأضاف شارل ميشيل في منشور على منصة "إكس"، تويتر سابقًا، أن التصريحات المتهورة بشأن أمن الناتو والتضامن بموجب المادة 5 )من ميثاق الحلف(، لا تخدم سوى مصلحة بوتين"، في إشارة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وأوضح ميشيل أن "تلك التصريحات لا تجلب المزيد من الأمن أو السلام للعالم".

وأكد المسؤول الأوروبي: "على العكس من ذلك، فإنها (تصريحات ترامب) تعيد التأكيد على حاجة الاتحاد الأوروبي إلى مواصلة تطوير استقلاله الاستراتيجي بشكل عاجل، والاستثمار في دفاعه، وللإبقاء على تحالفنا قويًا".

واختتم ميشيل كلامه قائلا: "التحالف عبر الأطلسي قد عزز أمن ورخاء الأمريكيين والكنديين والأوروبيين لمدة 75 عامًا".

من جانبه، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ إن تعليقات دونالد ترامب حول الحلف تعرض الجنود الأوروبيين والأمريكيين لخطر متزايد.

وحذّر ستولتنبرغ في بيان، الأحد، من أي تعليقات من شأنها تقويض الأمن.

وأضاف ستولتنبرغ: "أي هجوم على حلف شمال الأطلسي سيُقابل برد موحد وقوي".

وقال إن "أي إشارة إلى أن الحلفاء لن يدافعوا عن بعضهم البعض يقوض أمننا بالكامل، بما في ذلك أمن الولايات المتحدة، ويعرض الجنود الأمريكيين والأوروبيين لخطر متزايد".

وأردف ستولتنبرغ: "أتوقع أنه بغض النظر عمن سيفوز في الانتخابات الرئاسية (الأمريكية)، فإن الولايات المتحدة ستظل حليفًا قويًا وملتزمًا في حلف شمال الأطلسي".