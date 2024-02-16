ماذا قالت أمريكا عن تصريح بوتين بشأن تفضيله بايدن على ترامب؟

(CNN)-- علق البيت الأبيض، الخميس، على تصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أنه يعتبر نظيره الأمريكي جو بايدن سيكون أفضل لروسيا في التعامل عن الرئيس السابق دونالد ترامب.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، خلال المؤتمر الصحفي: "لقد أظهرنا مرارا وتكرارا مدى استعدادنا للرد على ما تفعله روسيا، لا سيما في أوكرانيا، ويجب على بوتين أن يبقى بعيدا عن انتخاباتنا".

وأضاف كيربي أن الرئيس الروسي "يعلم جيدا" ما كانت تفعله إدارة بايدن عالميا "لمواجهة النفوذ الروسي الخبيث في جميع أنحاء العالم، وبالتأكيد ما كانوا يفعلونه داخل أوكرانيا".



وكان الرئيس الروسي قال لصحفي مؤيد للكرملين في مقابلة أجريت معه في وقت سابق من هذا الأسبوع، إن بايدن سيكون أفضل بالنسبة لروسيا "لأنه شخص أكثر خبرة، ويمكن التنبؤ به، وهو سياسي من المدرسة القديمة"، وذلك تعليقا على الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقرر إجراؤها في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وأضاف أنه من أجل الحكم على تصرفات الإدارة الحالية، يجب على المرء أن ينظر إلى "موقفها السياسي"، وقال: "أعتقد أن موقف الإدارة الحالية ضار للغاية وخاطئ"، في إشارة إلى موقف الإدارة الحالية من حرب روسيا في أوكرانيا.

وذكر بوتين أن بلاده "ستعمل مع أي زعيم للولايات المتحدة يحظى بثقة الشعب الأمريكي".

