بوتين يجيب على سؤال "من الأفضل للتعامل مع روسيا بايدن أم ترامب؟"

(CNN) -- قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، إن بلاده "ستعمل مع أي زعيم للولايات المتحدة يكتسب ثقة الشعب الأمريكي"، فيما وصف نظيره الأمريكي جو بايدن بأنه "شخص يمكن التنبؤ بتصرفاته، وسياسي من المدرسة القديمة".

ورد بوتين، خلال مقابلة مع الصحفي الموالي للكرملين بافيل زاروبين على سؤال عن الزعيم الأفضل لروسيا قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة في الولايات المتحدة قائلا: "بايدن لأنه شخص أكثر خبرة، ويمكن التنبؤ بتصرفاته، وهو سياسي من المدرسة القديمة"، وتابع أن إدارة جو بايدن "ستكون أفضل بالنسبة لروسيا" من دونالد ترامب.

وأضاف أنه من أجل الحكم على تصرفات الإدارة الحالية، يجب على المرء أن ينظر إلى "موقفها السياسي"، وقال: "أعتقد أن موقف الإدارة الحالية ضار للغاية وخاطئ"، في إشارة إلى موقف الإدارة الحالية من حرب روسيا في أوكرانيا.

وبحسب بوتين، فإن الحرب في أوكرانيا "كان من الممكن أن تنتهي قبل أكثر من عام ونصف" إذا تم الالتزام بالاتفاقيات التي طُرحت خلال الاجتماع في إسطنبول خلال مارس/ آذار 2022، ولم يحدد بوتين ما هي الاتفاقيات التي كان يشير إليها على وجه الخصوص.

وقال الرئيس الروسي إنه "يأسف لأنه لم يبدأ التحركات النشطة في أوكرانيا قبل فبراير/ شباط 2022"، لأنه أدرك أن "القادة الغربيين كذبوا على روسيا بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (الناتو) في الشرق".

وأضاف: "كنا ومازلنا نشعر بالقلق إزاء احتمال انضمام أوكرانيا إلى الحلف، لأن هذا يهدد أمننا".

وزعم بوتين أيضا أن اتفاقيات مينسك، وهي بروتوكول وقف إطلاق النار الذي وقعته أوكرانيا وروسيا في عام 2015، لم يكن من المفترض أبدا الالتزام بها، حيث استخدامت "لكسب الوقت من أجل تزويد أوكرانيا بأسلحة إضافية".

وأعرب الرئيس الروسي عن خيبة أمله بشأن مقابلته الأخيرة مع الإعلامي الأمريكي تاكر كارلسون، وقال: "اعتقدت أنه سيكون عدوانيا ويطرح أسئلة صعبة لم أكن مستعدا لذلك فحسب، بل أردت ذلك، لأنه سيمنحني الفرصة لتقديم إجابات صعبة لكي أكون صريحا، لم أستمتع تماما بهذه المقابلة".