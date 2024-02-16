أول تعليق من زيلينسكي على موت المعارض الروسي نافالني و"محاسبة بوتين"

(CNN) -- قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي إنه يجب محاسبة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين على موت زعيم المعارضة الروسية أليكسي نافالني، وذلك بعد تقارير عن موته.

وصرح زيلينسكي للصحفيين في مؤتمر صحفي في العاصمة الألمانية برلين مع المستشار الألماني أولاف شولتس: "مات أليكسي نافالني في سجن روسي - من الواضح بالنسبة لي أنه قُتل"، حسب قوله.

وتابع الرئيس الأوكراني قائلا: "بوتين لا يهتم بمن يموت طالما أنه بقي في منصبه وهذا هو السبب في أنه يجب أن يخسر كل شيء. لهذا السبب يجب أن يخسر الحرب ويجب أن يُحاسب على الجرائم التي اُرتكبت نيابة عنه".

وأردف زيلينسكي متحدثا عن نافالني: "مثل آلاف الآخرين الذين عُذبوا حتى الموت بسبب هذا الزعيم الروسي".

وكانت مصلحة السجون الروسية أعلنت، في وقت سابق الجمعة، موت زعيم المعارضة الروسي، أليكسي نافالني، أثناء وجوده في السجن، في حين طالب الكرملين الأطباء بتحديد سبب الموت.