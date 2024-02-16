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(CNN)-- وصل الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، إلى برلين حيث سيوقع اتفاقية أمنية طويلة الأمد مع ألمانيا، على أن يبرم اتفاقية مماثلة مع فرنسا، خلال زيارته إلى باريس في وقت لاحق.

وسيسافر الرئيس الأوكراني إلى باريس، في وقت لاحق الجمعة، حيث سيوقع اتفاقا مماثلا مع الحكومة الفرنسية.

وقال زيلينسكي: "لقد بدأت يومين مهمين. اجتماعات مع الشركاء في ألمانيا وفرنسا، اتفاقيات جديدة، ومؤتمر ميونيخ للأمن. بنية أمنية جديدة لأوكرانيا، فضلا عن الفرص الجديدة".

وأضاف الرئيس الأوكراني على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "نحن نبذل قصارى جهدنا لإنهاء الحرب في أقرب وقت ممكن بشروط أوكرانية عادلة وضمان سلام دائم".

وأضاف الرئيس الأوكراني: "نحن نستعد للاجتماعات المهمة القادمة مع الشركاء، حيث من المقرر عقد اتفاقيات جديدة".

ومن جانبها، أكدت ألمانيا أن الرئيس الأوكراني سيزور المستشار الألماني، أولاف شولتس، الجمعة، في برلين- قبل مؤتمر ميونيخ للأمن- للتوقيع على اتفاقية أمنية طويلة الأمد بين البلدين.

وسيلتقي زيلينسكي أيضا بالرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينماير في برلين قبل أن يسافر إلى باريس حيث سيلتقي بالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون.

وتعتبر تلك الزيارة، هي الزيارة الرسمية الثانية التي يقوم بها زيلينسكي إلى ألمانيا منذ الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في 24 فبراير/ شباط عام 2022.

وتأتي زيارة زيلينسكي في أعقاب تعهد شولتس مؤخرا بتصنيع وتوفير المزيد من الذخيرة لجهود أوكرانيا لصد الغزو الروسي.