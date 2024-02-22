تعليق "ساخر" من أمريكا على "هدية" بوتين لكيم جونغ أون

(CNN)-- علقت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، على إعلان كوريا الشمالية أن زعيم البلاد كيم جونغ أون تلقى مؤخرا "هدية" من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ما يؤكد على"العلاقة القوية بين البلدين".

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن كيم "حصل على سيارة مصنعة في روسيا لاستخدامه الشخصي".

ومن جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر ضاحكا في مؤتمر صحفي: "في الواقع، بصراحة، لم أكن أعلم بوجود شيء اسمه سيارة روسية فاخرة"، وأضاف: "آمل أن يحصل كيم على الضمان الممتد لها".

وأشار ميلر إلى أن عقوبات الأمم المتحدة "تحظر توريد مركبات النقل والسيارات الفاخرة" إلى كوريا الشمالية، وقال: "إذا كان هذا صحيحا، فسيبدو أن روسيا تنتهك مرة أخرى قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

وأضاف ساخرا: "لست متأكدا إذا كنت أشتري سيارة فاخرة، فإن روسيا ستكون المكان الذي سأبحث فيه، حتى لو لم يكن الأمر يتعلق بالعقوبات".

يذكر أن وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية قالت إن "السيارة الروسية نقلت إلى (المسؤول العسكري البارز) باك جونغ تشون وكيم يو جونغ (شقيقة زعيم البلاد) من قبل الوفد الروسي، في 18 فبراير/شباط"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وأضافت أن"كيم يو جونغ نقلت بلطف شكر كيم جونغ أون لبوتين إلى الجانب الروسي، قائلة إن الهدية بمثابة دليل واضح على العلاقات الشخصية الخاصة بين كبار قادة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وروسيا".

وكان الزعيم الروسي أظهر لكيم خلال زيارته إلى روسيا لعقد قمة مع بوتين في سبتمبر/ أيلول، سيارته الليموزين التي صنعتها شركة "أوروس" المصنعة للسيارات الروسية الفاخرة.