نقطة حيوية إلى قلب أوكرانيا.. لماذا يشكل استيلاء روسيا على أفدييفكا مؤشرًا لخطر محتمل؟

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- صرّح مسؤول في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لشبكة CNN، الثلاثاء، بأنه "لا توجد خطط" للحلف لنشر قوات قتالية على الأرض في أوكرانيا.

وقال إن حلف شمال الأطلسي والحلفاء يقدمون دعمًا عسكريًا غير مسبوق لأوكرانيًا. وأوضح المسؤول: "لقد فعلنا ذلك منذ عام 2014، وصعدنا بعد الغزو الروسي واسع النطاق".

وأضاف: "لكن لا توجد خطط لنشر قوات قتالية تابعة لحلف شمال الأطلسي على الأرض في أوكرانيا".

وتابع المسؤول قائلا إن الناتو سيواصل دعم أوكرانيا كما فعل حتى الآن.

وأكد أنه "علينا أن نتذكر أن هذه الحرب العدوانية التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا، هي انتهاك صارخ للقانون الدولي". وتابع: "بموجب القانون الدولي، لأوكرانيا الحق في الدفاع عن النفس، ولدينا الحق في دعمهم. وهذا ما يفعله حلفاء الناتو وسيواصلون القيام به".

ويأتي الرد بعد أن قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه لا يستطيع استبعاد نشر قوات الناتو في أوكرانيا.