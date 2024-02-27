ماكرون يوضح الموقف بشأن إرسال قوات غربية لأوكرانيا

تكبد الجانبان خسائر فادحة.. CNN تلقي نظرة على عامين من الحرب في أوكرانيا

(CNN) -- قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين، إن إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا "لا يمكن استبعاده"، وذلك بعد استضافته مؤتمرا في باريس بشأن دعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا حيث ناقش الزعماء الأوروبيون إمكانية إرسال قوات لمساندة الجيش الأوكراني.

وأضاف ماكرون للصحفيين: "لم يتم التوصل إلى اتفاق لإرسال قوات لكن لا يمكننا استبعاد أي شيء".

وتابع أن أن المؤتمر ضم ممثلين عن الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك 21 رئيس دولة وحكومة.

وذكر: "سنفعل كل ما في وسعنا لمنع روسيا من الفوز في هذه الحرب، وأقول ذلك بتصميم، ولكن أيضا بتواضع جماعي نحتاج إليه، في ضوء العامين الماضيين".

وأردف أن "الأشخاص الذين قالوا أبدا أبدا اليوم هم نفس الأشخاص الذين قالوا أبدا أبدا لإرسال طائرات، وكذلك أبدا أبدا لإرسال صواريخ طويلة المدى، قالوا كل ذلك قبل عامين، والآن يقولون إننا بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد للحصول على الصواريخ والدبابات، علينا أن نكون متواضعين وندرك أننا كنا نتأخر دائما من 6 إلى 8 أشهر".

وأعلن الرئيس الفرنسي تشكيل تحالف جديد لتزويد أوكرانيا بصواريخ وقنابل متوسطة وطويلة المدى.