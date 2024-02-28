فحص طبي لبايدن بعد غضبه من تقرير وصفه بـ"رجل مُسن حسن النية"

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نيكي هيلي عن ترامب وبايدن: لسنا بحاجة إلى شخصين بعمر 80 عامًا في البيت الأبيض

واشنطن، الولايات المتحدة (CNN)-- (CNN)-- سيخضع الرئيس جو بايدن لفحصه البدني الروتيني السنوي في مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني، الأربعاء، الذي سيكون على الأرجح آخر تحديث لحالته الصحية قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024، حيث يواجه بايدن أسئلة مستمرة حول عمره.

ومن المتوقع أن يرى الرئيس طبيبه الدكتور كيفين أوكونور، الذي سبق أن أصدر تقريرًا عن صحة الرئيس بعد الفحوصات الطبية. وسيظهر بايدن أمام الصحفيين في الساعة 1:30 ظهرًا بالتوقيت الشرقي، عندما يلقي ملاحظات حول سلامة المجتمع وإجراءات مكافحة الجريمة.

وقال البيت الأبيض إنه سينشر علنًا ملخصًا مكتوبًا للفحص الجسدي للرئيس في وقت لاحق الأربعاء.

يعد بايدن، البالغ من العمر 81 عامًا، أكبر رئيس تولى هذا المنصب. وسيكون عمره 86 عامًا في نهاية فترة ولايته الثانية المحتملة.

ويواجه بايدن باستمرار انتقادات ومخاوف بشأن عمره وقدرته على التحمل. في استطلاع أجرته شبكة CNN في وقت سابق من هذا الشهر، أعرب 46٪ من الديمقراطيين عن قلقهم بشأن عمره. وجد استطلاع وطني أجرته جامعة كوينيبياك مؤخرًا أن حوالي ثلث الناخبين المسجلين فقط (35%) يقولون إن بايدن يتمتع باللياقة البدنية المطلوبة، بينما يقول 34% إنه يتمتع باللياقة العقلية اللازمة لولاية ثانية.

وسعى بايدن إلى معالجة هذه القضية بشكل مباشر خلال مؤتمر صحفي عُقد مؤخرًا، منتقدًا تقريرًا للمحقق الخاص روبرت هور وصفه بأنه "رجل مسن حسن النية وذو ذاكرة ضعيفة".

وقال بايدن: "أنا حسن النية. وأنا رجل مسن. وأنا أعرف ماذا أفعل بحق الجحيم. لقد كنت رئيسًا – لقد أعدت هذا البلد للوقوف على قدميه". وأضاف بايدن الذي بدا عليه الغضب في ذلك الوقت: "أنا لست بحاجة إلى توصيته".

وفي حفل لجمع التبرعات بعيدًا عن الكاميرا بعد بضعة أسابيع، اعترف بايدن بصراحة بعمره، قائلاً: "قد لا أركض بالسرعة التي اعتدت عليها".

وقال لمجموعة من المتبرعين في بيفرلي هيلز في ولاية كاليفورنيا: "أقول لكم: لقد كنت هنا لفترة كافية لمعرفة ما يحدث. لقد كنت هنا لفترة كافية، وآمل أن يكون لدي، مع التقدم في السن، القليل من الحكمة حول كيفية إنجاز الأمور".

لقد صاغ بايدن عمره كمصدر للحكمة، وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، اختبر خطًا جديدًا للهجوم ضد الرئيس السابق دونالد ترامب خلال ظهوره في برنامج "Late Night with Seth Meyers" على قناة NBC، مُشير إلى أنه لا ينبغي للناخبين مجرد التفكير في الأمر. كم عمر المرشح، ولكن "كم عمر أفكارهم".

وستكون زيارة والتر ريد، الأربعاء، هي الزيارة الثالثة لبايدن منذ توليه منصبه. وفي العام الماضي، كتب أوكونور أن بايدن كان "بصحة جيدة" و"قويًا" و"لائقًا لتنفيذ واجبات الرئاسة بنجاح".

وأشار أوكونور العام الماضي إلى أن بايدن يعاني من "مشية متصلبة"، وتم وصف أجهزة تقويم العظام المخصصة له. ويتم علاجه أيضًا من الرجفان الأذيني غير الصمامي، وهو عدم انتظام ضربات القلب. وقال أوكونور إن بايدن لا يعاني من أي أعراض لهذه الحالة. وقال أوكونور إنه يعاني من "أعراض عرضية للارتجاع المعدي المريئي"، أي الاضطرار إلى تنظيف حلقه في كثير من الأحيان.

لم يكن الاختبار المعرفي جزءًا من الاختبار الجسدي الرئاسي القياسي. إذا كان لدى بايدن أو طبيبه مخاوف محددة، فيمكن لطبيبه إجراء تقييم موجز قد يحدد ما إذا كان يوصى بإجراء مزيد من التقييم.

تقول فرقة العمل المعنية بالخدمات الوقائية في الولايات المتحدة – وهي مجموعة من الخبراء المستقلين الذين توجه توصياتهم قرارات الأطباء وتؤثر على التغطية التأمينية – أنه لا توجد أدلة كافية لتقييم فوائد ومضار فحص الإعاقات الإدراكية لدى البالغين الذين لا يعانون من أعراض والذين يبلغون من العمر 65 عامًا فما فوق. وتشير إلى أن تقييم الضعف الإدراكي يحدث في أغلب الأحيان "نتيجة للمخاوف أو الأعراض التي أبلغ عنها المريض أو مقدم الرعاية، أو شكوك الطبيب".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، للصحفيين في وقت سابق من هذا الشهر، إن طبيب بايدن لا يعتقد أن الاختبار الإدراكي له ما يبرره خلال آخر فحص جسدي له.

وقالت وهي تروي محادثة مع أوكونور: "أتذكر أنني تحدثت مع طبيب الرئيس العام الماضي، عندما سُئلت عن اختبار إدراكي. بسبب تصرفات الرئيس كل يوم، وما يتعامل معه مع زعماء العالم، والقضايا الداخلية التي يتعين عليه التعامل معها، فهو يعتقد ... وهذا يظهر أن الرئيس نشط للغاية ويفهم ما يجري... ولم يعتقد أن اختبارًا كهذا كان مبررًا بسبب كونه رئيسًا للولايات المتحدة".