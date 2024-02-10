شاهد كيف خلط بايدن بين السيسي ورئيس المكسيك بعد دقائق من قوله "ذاكرتي بخير"

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- سخر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من خلفه جو بايدن، بعدما عرّف الأخير الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بأنه رئيس المكسيك.

أدلى بايدن بتصريحات نشرها حساب البيت الأبيض عبر منصة إكس (تويتر سابقًا)، في وقت مبكر من صباح الجمعة، عندما قال: "كما تعلمون مبدئيًا رئيس المكسيك، السيسي لم يرد فتح الأبواب للسماح بالمساعدات الإنسانية بالدخول أنا تحدثت إليه وأقنعته بفتح البوابات..".

وبث ترامب منشورًا عبر حساباته على الشبكات الاجتماعية، احتوى خريطة عرّفت مصر بأنها المكسيك، في ما يبدو محاولة للسخرية من هفوة بايدن.

Credit: From Instagram/ realdonaldtrump

كانت الرئاسة المصرية ردت في بيان على تصريحات الرئيس الأمريكي حول موقف السيسي من التطورات الجارية في غزة.

وقال البيان إن "مصر - منذ اللحظة الأولى - فتحت معبر رفح من جانبها دون قيود أو شروط، وقامت بحشد مساعدات إنسانية بأحجام كبيرة... إلا أن استمرار قصف الجانب الفلسطيني من المعبر من قبل إسرائيل، الذي تكرر أربع مرات، ألحق أضرارًا بالمعبر، وبالتالي منع دخول المساعدات".

وأشار البيان إلى أن مصر أجرت إصلاحات على المعبر فور توقف القصف للسماح بدخول المساعدات إلى غزة.