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نشر الأحد ، 03 مارس / آذار 2024

من أطاح بعمران خان؟.. شاهد ما قاله رئيس وزراء باكستان السابق لـCNN

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(CNN)-- انتخب المشرعون الباكستانيون، الأحد، شهباز شريف رئيسا لوزراء البلاد بعد نحو شهر من الانتخابات العامة في البلاد.

وتوجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع يوم 8 فبراير/شباط الماضي، في انتخابات مثيرة للجدل شابتها مزاعم واسعة النطاق بتزوير الأصوات وتأخر إعلان النتائج.

وجرى الإعلان عن النتائج الرسمية للانتخابات في 11 فبراير، حيث حصل مرشحون مستقلون تابعون لحزب تحريك الإنصاف الباكستاني (PTI)، الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق، عمران خان، على أكبر عدد من المقاعد في البرلمان.

ووفقا للجنة الانتخابات الباكستانية، فاز المرشحون المستقلون بـ102 مقعدا.

ومع ذلك، لم يحصل أي من الأحزاب الرئيسية الثلاثة على المقاعد الـ169 اللازمة لنيل الأغلبية.

وحل حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية نواز (PMLN)، الذي يرأسه رئيس الوزراء الأسبق، نواز شريف وهو أيضا الأخ الأكبر لشهباز شريف، في المركز الثاني بحصوله على 73 مقعدا، وحصد حزب الشعب الباكستاني بزعامة شهباز شريف 54 مقعدا.

وسيصبح شهباز شريف رئيسا للوزراء للمرة الثانية، حيث يقود حكومة ائتلافية مع حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية.

وبعد التصويت في مجلس النواب بالبرلمان، بدأ أعضاء حزب المعارضة يهتفون، بينما كان شهباز شريف يخاطب البرلمانيين، واصفين إياه بـ"اللص".