باكستان.. فتح صناديق الاقتراع في الانتخابات العامة المثيرة للجدل

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(CNN)-- فتحت مراكز الاقتراع أبوابها وسط إجراءات أمنية مشددة، الخميس، في انتخابات عامة مثيرة للجدل في باكستان، مع انقطاع خدمة الإنترنت عبر الهاتف المحمول في إسلام آباد.

وأعلنت وزارة الداخلية الباكستانية، الخميس، أن الحكومة علّقت خدمات الهاتف المحمول في جميع أنحاء البلاد بسبب "الحوادث الإرهابية الأخيرة" مع بدء التصويت بمراكز الاقتراع.

ويأتي التصويت، الذي تم تأجيله، في الوقت الذي تواجه فيه الدولة التي يبلغ عدد سكانها 220 مليون نسمة تحديات متزايدة - من عدم اليقين الاقتصادي والهجمات المسلحة المتكررة، إلى جانب الكوارث المناخية التي تعرض الفئات الأكثر ضعفا للخطر.

وتتنافس سلالتين سياسيتين على السلطة بينما يقبع الزعيم السابق، عمران خان، الذي يتمتع بشعبية واسعة خلف القضبان.

ومن المقرر أن تظل صناديق الاقتراع مفتوحة مساء الخميس، ومن المتوقع أن تبدأ النتائج في الظهور بعد ساعة.