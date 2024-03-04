(CNN)-- قالت وزارة الخارجية الألمانية، الاثنين، إن زيارة السفير الألماني في موسكو، إلى وزارة الخارجية الروسية، كانت زيارة تم الترتيب لها مسبقا، وليست نتيجة استدعائه إلى وزارة الخارجية الروسية.

وقال كريستيان فاغنر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية: "في الواقع، كان سفيرنا في وزارة الخارجية الروسية هذا الصباح في موعد كان مقررًا منذ بعض الوقت. وفي هذا الصدد، يمكنني الإجابة على سؤالك حول ما إذا كان قد تم استدعاؤه أم لا؟، بأنه لا ببساطة".

وجاءت هذه التعليقات في مؤتمر صحفي حكومي يتم عقده بانتظام، الاثنين.

وذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية الرسمية، الاثنين، أنه استدعاء السفير الألماني في موسكو، ألكساندر لامبزدورف، إلى وزارة الخارجية الروسية.

ويأتي الاستدعاء ردًا على تسريب محادثة لأربعة ضباط بالجيش الألماني يناقشون استراتيجية الحرب في البلاد في أوكرانيا، حسبما نقلت تاس عن مصدر غير محدد.