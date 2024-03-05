جوزيب بوريل مهاجمًا ترامب: "الناتو ليس تحالفًا عسكريًا مبنيًا على روح الدعابة"

(CNN)-- قضت المحكمة العليا الأمريكية، الاثنين، بضرورة ظهور الرئيس السابق دونالد ترامب على بطاقة الاقتراع في ولاية كولورادو، في قرار يأتي بعد أشهر من الجدل حول ما إذا كان المرشح الأوفر حظًا لترشيح الحزب الجمهوري قد انتهك "شرط التمرد" الوارد في التعديل الرابع عشر من الدستور الأمريكي.

يعد هذا القرار انتصارًا هائلاً لترامب، حيث تغلب على أحد التهديدات القانونية العديدة التي حفزت حملته ضد الرئيس جو بايدن. على الرغم من أن القرار ليس له أي تأثير على القضايا الجنائية الأربع الجارية التي يواجهها ترامب، بما في ذلك قضية تخريب الانتخابات الفيدرالية التي تغطي بعض السلوكيات نفسها المحيطة بيوم اقتحام الكونغرس في 6 يناير/كانون الثاني 2021.

لكن القضاة انقسموا حول مدى اتساع نطاق القرار. وقالت أغلبية من 5 قضاة مقابل 4 إنه لا يمكن لأي ولاية أن تستبعد مرشحًا فيدراليًا من أي بطاقة اقتراع – لكن أربعة قضاة أكدوا أن المحكمة كان يجب أن تحد من رأيها.

وكتبت أغلبية من خمسة قضاة ــ رئيس المحكمة العليا جون روبرتس والقضاة كلارنس توماس، وصامويل أليتو، ونيل جورساتش، وبريت كافانو ــ أن الولايات لا يجوز لها إزالة أي مسؤول فيدرالي من الاقتراع، خاصة الرئيس، دون موافقة الكونغرس أولاً على التشريع.

وقال نص القرار: "نخلص إلى أنه يجوز للولايات استبعاد الأشخاص الذين يشغلون أو يحاولون شغل مناصب حكومية. لكن الولايات ليس لديها السلطة بموجب الدستور لتطبيق المادة 3 فيما يتعلق بالمناصب الفيدرالية، وخاصة الرئاسة".

وأضافت الأغلبية: "لا شيء في الدستور يفوض الولايات أي سلطة لفرض المادة 3 ضد أصحاب المناصب الفيدرالية والمرشحين".

وكتب ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي: "فوز كبير لأمريكا!!!"

كان استخدام التعديل الرابع عشر لعرقلة ترشيح ترامب يُنظر إليه دائمًا باعتباره هدفا قانونيًا بعيد المنال، لكنه اكتسب زخمًا كبيرًا في المحكمة العليا في كولورادو في ديسمبر/كانون الأول، التي قررت منع ترامب من المنافسات التمهيدية للحزب الجمهوري، قبل صدور قرار المحكمة الأمريكية العليا. كان ترامب قد جرى استبعاده من المنافسة أيضًا في ولايتي ماين وإلينوي.

يعتبر قرار المحكمة العليا، الاثنين، بمثابة المرة الأولى التي تدرس فيها المحكمة العليا تصرفات ترامب في "6 يناير"، وجاء القرار قبل يوم واحد من الثلاثاء الكبير، عندما ستعقد 16 ولاية وإقليم، بما في ذلك كولورادو، منافسات الترشيح التمهيدي.

وخلال مرافعات المحكمة العليا في القضية، بدا أن ترامب سيفوز. لم يكن المحافظون وحدهم هم الذين بدا أنهم هم من شنوا الهجوم: فقد ركز القاضيان إيلينا كاجان وكيتانجي براون جاكسون أيضًا على بعض الحجج التي أثارها ترامب في مذكراته.