قتلى وجرحى جراء ضربة روسية قرب موكب رئيس أوكرانيا

(CNN)-- أكد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، وقوع ضربة جوية روسية على أوديسا، الأربعاء، خلّف قتلى وجرحى.

وأضاف زيلينسكي، الذي كان في أوديسا مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، وقت الغارة، أنه كان بإمكانه رؤية وسماع الضربة عندما حدثت.

وقال زيلينسكي: "لقد رأينا هذه الضربة اليوم. يمكنك أن ترى من نتعامل معه، إنهم لا يهتمون بالمكان الذي يضربون فيه. أعلم أنه كان هناك ضحايا اليوم، ولا أعرف كل التفاصيل بعد، لكنني أعلم أن هناك قتلى".

وتابع: "نحن بحاجة للدفاع عن أنفسنا أولا وقبل كل شيء. وأفضل طريقة للقيام بذلك هي من خلال نظام الدفاع الجوي".