(CNN)-- دفع السناتور الديمقراطي بوب مينينديز بأنه غير مذنب في 12 تهمة جنائية جديدة، تزعم أنه حاول عرقلة التحقيق الفيدرالي في مزاعم الرشوة، الاثنين.

ووُجهت إلى السناتور الديموقراطي من نيوجيرسي الأسبوع الماضي اتهامات جديدة بما فيها الرشوة والابتزاز. وزعم ممثلو الادعاء أنه قاد محاميه إلى تقديم معلومات كاذبة في مقابلات مع المحققين، بما في ذلك الادعاء بأن الرشوة غير القانونية المزعومة كانت عبارة عن قروض، حسبما ذكرت شبكة CNN في وقت سابق.

كما مثُلت زوجته نادين أرسلانيان مينينديز أيضا أمام القاضي سيدني ستاين في المنطقة الجنوبية من نيويورك، الاثنين، وأقرت ببراءتها من التهم الجديدة.

ومن المتوقع أيضا أن يتم تقديم 2 من المتهمين الآخرين للمحاكمة.

ودفع مينينديز وثلاثة متهمين آخرين - بما في ذلك زوجته - ببراءتهم من تهم التآمر في أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي تزعم أنه تآمر للعمل كعميل أجنبي لمصر بعد أن وُجهت إليه اتهامات في سبتمبر/أيلول الماضي بتهم تتعلق بالفساد، واتُهم بقبول "مئات آلاف الدولارات كرشاوى" مقابل نفوذ السيناتور، حسبما ذكرت شبكة CNN في وقت سابق.

وهذا هو مثوله الثالث أمام المحكمة للدفع ببراءته من التهم المتعلقة بلائحة الاتهام هذه.

وتأتي الاتهامات الجديدة بعد أن أقر المتهم الخامس، وهو رجل الأعمال خوسيه أوريبي، من نيوجيرسي، بالذنب في أوائل مارس/آذار، حيث يتعاون مع المدعين.

وأكد مينينديز أنه بريء منذ صدور لائحة الاتهام الأولى، والتهم الأخرى التي تلت ذلك. وقال أيضا لشبكة CNN إنه لن يستقيل من مجلس الشيوخ الأمريكي في أعقاب الاتهامات الجديدة.