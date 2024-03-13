(CNN) -- قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، إن بلاده مستعدة لاستخدام الأسلحة النووية إذا كان وجود الدولة الروسية "على المحك"، لكنه أضاف، خلال مقابلة مع وسائل إعلام روسية: "لم تكن هناك مثل هذه الحاجة على الإطلاق".

وكان مجتمع الاستخبارات الأمريكي ذكر أنه يعتقد أن حرب بوتين على أوكرانيا تزيد من خطر استخدامه الأسلجة النووية.

وأضاف مجتمع الاستخبارات، في تقييمه السنوي غير السري بشأن التهديدات الدولية، الذي صدر الاثنين أن "عجز روسيا عن تحقيق انتصارات سريعة وحاسمة في ساحة المعركة، إلى جانب الضربات الأوكرانية داخل روسيا، يثير المخاوف من أن بوتين قد يستخدم الأسلحة النووية".

وفي أواخر عام 2022، بدأت الولايات المتحدة "الاستعداد الصارم" لاحتمال قيام روسيا بضرب أوكرانيا بسلاح نووي تكتيكي في ساحة المعركة، وفقا لما أورده جيم سكيوتو المحلل السياسي في شبكة CNN في كتابه الجديد الذي حمل عنوان "عودة القوى العظمى".

وحسبما ذكر تقرير مجتمع الاستخبارات، تعمل روسيا أيضا على توسيع وتحديث أنظمتها الخاصة بإطلاق الأسلحة النووية لأن موسكو "تعتقد أن مثل هذه الأنظمة توفر خيارات لردع الخصوم، والسيطرة على تصعيد الأعمال العدائية المحتملة، ومواجهة القوات التقليدية للولايات المتحدة وحلفائها".