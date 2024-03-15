من روسيا.. لقطات بعد فتح صناديق الاقتراع بالانتخابات الرئاسية

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(CNN)-- فتحت مراكز الاقتراع أبوابها بالعاصمة، موسكو، في الانتخابات الرئاسية التي على الأغلب ستمدد حكم الرئيس، فلاديمير بوتين، لمدة 6 سنوات أخرى.

من روسيا.. مشاهد بعد فتح صناديق الاقتراع بالانتخابات الرئاسية
Credit: VLADIMIR NIKOLAYEV/AFP via Getty Images)

بدأ التصويت في أقصى شرق روسيا في الساعة 8 صباحًا بالتوقيت المحلي وسينتهي مع إغلاق آخر مراكز الاقتراع في منطقة كالينينغراد الواقعة أقصى غرب روسيا في الساعة 8 مساءً بالتوقيت المحلي، الأحد.

من روسيا.. مشاهد بعد فتح صناديق الاقتراع بالانتخابات الرئاسية
Credit: VLADIMIR NIKOLAYEV/AFP via Getty Images)

وبينما سيتم الإدلاء بأغلبية الأصوات خلال الأيام الثلاثة، 15 و16 و17 مارس، فقد بدأ التصويت المبكر والبريدي بالفعل قبل يوم الجمعة.

من روسيا.. مشاهد بعد فتح صناديق الاقتراع بالانتخابات الرئاسية
Credit: VLADISLAV KHARVIN/AFP via Getty Images)

وحث الرئيس فلاديمير بوتين الناخبين، بما في ذلك سكان المناطق الأوكرانية التي ضمتها، على التصويت في الانتخابات كإظهار للروح الوطنية.

من روسيا.. مشاهد بعد فتح صناديق الاقتراع بالانتخابات الرئاسية
Credit: VLADISLAV KHARVIN/AFP via Getty Images)

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