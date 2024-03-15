من روسيا.. لقطات بعد فتح صناديق الاقتراع بالانتخابات الرئاسية

مقابلة نادرة لبوتين استمرت ساعتين مع إعلامي أمريكي.. وخبيرة توضح هدف الرئيس الروسي منها

(CNN)-- فتحت مراكز الاقتراع أبوابها بالعاصمة، موسكو، في الانتخابات الرئاسية التي على الأغلب ستمدد حكم الرئيس، فلاديمير بوتين، لمدة 6 سنوات أخرى.

Credit: VLADIMIR NIKOLAYEV/AFP via Getty Images)

بدأ التصويت في أقصى شرق روسيا في الساعة 8 صباحًا بالتوقيت المحلي وسينتهي مع إغلاق آخر مراكز الاقتراع في منطقة كالينينغراد الواقعة أقصى غرب روسيا في الساعة 8 مساءً بالتوقيت المحلي، الأحد.

Credit: VLADIMIR NIKOLAYEV/AFP via Getty Images)

وبينما سيتم الإدلاء بأغلبية الأصوات خلال الأيام الثلاثة، 15 و16 و17 مارس، فقد بدأ التصويت المبكر والبريدي بالفعل قبل يوم الجمعة.

Credit: VLADISLAV KHARVIN/AFP via Getty Images)

وحث الرئيس فلاديمير بوتين الناخبين، بما في ذلك سكان المناطق الأوكرانية التي ضمتها، على التصويت في الانتخابات كإظهار للروح الوطنية.