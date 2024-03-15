(CNN)-- تجري روسيا انتخابات رئاسية من المؤكد أنها ستؤدي لتمديد حكم فلاديمير بوتين طوال العقد الحالي.

الغالبية العظمى من الأصوات سيتم الإدلاء بها على مدى ثلاثة أيام اعتبارًا من 15 مارس، بعد بدء التصويت المبكر والبريدي بالفعل، بما في ذلك في الأجزاء المحتلة من أوكرانيا حيث تحاول القوات الروسية ممارسة السلطة.

ولكن هذه ليست انتخابات عادية. هذه الانتخابات في الأساس عبارة عن تمرين دستوري لا يحمل أي احتمال لإزاحة بوتين من السلطة.

وقد تعززت بالفعل هيمنة الرئيس على النظام الانتخابي الروسي مع اقتراب موعد الانتخابات. فقد مُنع المرشح الوحيد المناهض للحرب في البلاد من الترشح، كما توفي أليكسي نافالني، زعيم المعارضة السابق المسموم والمسجون والذي كان أبرز صوت مناهض لبوتين في روسيا، الشهر الماضي.

إليك ما تحتاج معرفته حول الانتخابات.

متى وأين تجري الانتخابات؟

سيتم إجراء التصويت في الفترة من الجمعة 15 مارس حتى الأحد 17 مارس، وهي أول انتخابات رئاسية روسية تجرى على مدار ثلاثة أيام، وكان التصويت المبكر قد أجري في وقت سابق، بما في ذلك بين المغتربين الروس في جميع أنحاء العالم.

كما وقد تم تنظيم التصويت في المناطق الأوكرانية الأربع التي قالت روسيا إنها ستضمها في سبتمبر 2022، في انتهاك للقانون الدولي. وقد أجرت روسيا بالفعل عمليات تصويت واستفتاءات إقليمية في تلك الأراضي المحتلة، وهو الجهد الذي رفضه المجتمع الدولي ووصفه بأنه صوري، ولكن الكرملين يعتبره عنصراً أساسياً في حملته لـ "الترويس."

ومن المقرر إجراء جولة ثانية من التصويت بعد ثلاثة أسابيع من نهاية هذا الأسبوع إذا لم يحصل أي مرشح على أكثر من نصف الأصوات، رغم أنها ستكون مفاجأة كبيرة إذا كان ذلك مطلوبًا. الروس ينتخبون الرئيس بنفسهم، ومن المقرر إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة، التي تعمل على تشكيل مجلس الدوما، في العام 2026.

منذ متى كان بوتين في السلطة؟

وقع بوتين في العام 2021 قانونًا يسمح له بالترشح لفترتين رئاسيتين إضافيتين، ومن المحتمل أن يمدد حكمه حتى العام 2036، بعد أن سمح له استفتاء أجري في العام السابق بإعادة ضبط الساعة بشأن حدود ولايته.

وستكون هذه الانتخابات بمثابة بداية الفترة الأولى من هاتين الفترتين الإضافيتين.

لقد كان في الأساس رئيسًا للدولة طوال القرن الحادي والعشرين، حيث أعاد كتابة قواعد واتفاقيات النظام السياسي الروسي لتوسيع صلاحياته وتوسيعها.

وهذا يجعله بالفعل أطول حاكم لروسيا منذ الدكتاتور السوفييتي جوزيف ستالين.

وشملت جهود بوتين السابقة للبقاء في السلطة تعديلًا دستوريًا في العام 2008 يقضي بتمديد فترات الرئاسة من أربع إلى ست سنوات، وتبادل الوظائف بشكل مؤقت مع رئيس وزرائه آنذاك ديمتري ميدفيديف في العام نفسه، والذي سبق العودة السريعة إلى الرئاسة في العام 2012.

هل يحظى بوتين بشعبية في روسيا؟

إن قياس الرأي العام أمر بالغ الصعوبة في روسيا، حيث تعمل مؤسسات البحث المستقلة القليلة تحت رقابة صارمة، حيث يخشى العديد من الروس، حتى في استطلاعات الرأي المشروعة، انتقاد الكرملين.

ولكن مما لا شك فيه أن بوتن حصد ثمار مشهد سياسي مائل بشكل كبير لصالحه. وتشير تقارير مركز "ليفادا"، وهو منظمة استطلاع غير حكومية، إلى أن معدلات تأييد بوتن تجاوزت 80%، وهو رقم مذهل غير معروف تقريباً بين الساسة الغربيين، ويشكل زيادة كبيرة مقارنة بفترة الثلاث سنوات التي سبقت غزو أوكرانيا.

أعطى الغزو لبوتين رسالة قومية يمكنه من خلالها حشد الروس حولها، وتعزيز صورته، وحتى مع تعثر الحملة الروسية على مدار العام 2023، فقد احتفظت الحرب بدعم واسع النطاق.

يعتبر الأمن القومي على رأس أولويات الروس مع اقتراب موعد الانتخابات، لقد أعادت الضربات الأوكرانية على المناطق الحدودية الروسية الحرب إلى الوطن بالنسبة لكثير من الناس داخل البلاد، لكن الدعم للغزو -الذي وصفه القادة الروس مجازًا بأنه "عملية عسكرية خاصة"- لا يزال مرتفعًا.

ووجد مركز "ليفادا" في نهاية العام 2023 أن "زيادة التضخم وارتفاع أسعار المواد الغذائية قد يكون لهما تأثير على مزاج الروس"، مع زيادة نسبة الروس الذين يخفضون إنفاقهم.

لكن هذا لا يعني أن الروس يتوقعون أن الانتخابات ستغير اتجاه البلاد. ويستفيد بوتن بشكل كبير من اللامبالاة، ولم يشهد أغلب الروس قط انتقالاً ديمقراطياً للسلطة بين الأحزاب السياسية المتنافسة في انتخابات رئاسية تقليدية، كما أن التعبير عن الغضب من الكرملين نادر بدرجة كافية لإبعاد قسم كبير من السكان عن السياسة.

وقال كاتب خطابات بوتين السابق، عباس غالياموف، لشبكة CNN الشهر الماضي، إن السخط ضد الرئيس يتزايد في روسيا. وقال غالياموف إن بوتين يحاول القضاء على زعماء المعارضة من المجتمع على الأقل لضمان بقاء هذا السخط "غير مهيكل" و"غير منظم" و"بلا قيادة" قبل الانتخابات المقبلة.

من هم المرشحون الآخرون؟

يخضع المرشحون في الانتخابات الروسية لرقابة مشددة من قِبَل لجنة الانتخابات المركزية، الأمر الذي يمكن بوتين من الترشح في مواجهة منافسة مواتية، ويقلل من احتمالات اكتساب مرشح المعارضة الزخم.

سيمثل نيكولاي خاريتونوف الحزب الشيوعي، الذي سُمح له بتقديم مرشح في كل انتخابات هذا القرن، ولكنه لم يحصل على ما يصل إلى خمس حصة الأصوات منذ أول انتخابات رئاسية لبوتين.

ويتنافس أيضًا سياسيان آخران من مجلس الدوما، هما ليونيد سلوتسكي وفلاديسلاف دافانكوف. دافانكوف هو نائب رئيس مجلس الدوما، في حين يمثل سلوتسكي الحزب الديمقراطي الليبرالي الروسي. ويُنظر إليهم جميعًا على أنهم مؤيدون للكرملين بشكل موثوق.

ولكن لا يوجد مرشح يعارض حرب بوتين في أوكرانيا. تم منع بوريس ناديغدين، وهو الشخصية الوحيدة المناهضة للحرب، من الترشح أمام لجنة الانتخابات المركزية في فبراير بعد أن زعمت اللجنة أنه لم يتلق ما يكفي من التوقيعات الشرعية لترشيحه.

وفي ديسمبر، رفضت لجنة الانتخابات المركزية مرشحة مستقلة أخرى تحدثت علناً ضد الحرب في أوكرانيا، وهي إيكاترينا دونتسوفا، بحجة وجود أخطاء مزعومة في وثائق تسجيل مجموعتها الانتخابية. وفي وقت لاحق دعت دونتسوفا الناس إلى دعم ترشيح ناديغدين.

وفي كتابته على وسائل التواصل الاجتماعي في فبراير، رفض الناشط المعارض والمساعد السابق لنافالني، ليونيد فولكوف، الانتخابات ووصفها بأنها "سيرك"، قائلًا إنها تهدف إلى الإشارة إلى الدعم الجماهيري الساحق لبوتين. وقال فولكوف: "تحتاج أن تفهم ماذا تعني انتخابات مارس بالنسبة لبوتين. إنها محاولة دعائية لنشر اليأس بين الناخبين."

وتعرض فولكوف، الثلاثاء، للهجوم خارج منزله في العاصمة الليتوانية فيلنيوس. قالت وكالة المخابرات الليتوانية إنها تعتقد أن الهجوم على مساعد نافالني السابق ليونيد فولكوف كان على الأرجح "منظمًا روسيًا".

ورفض الكرملين، الخميس، التعليق على الهجوم على فولكوف.

هل الانتخابات نزيهة؟

إن الانتخابات الروسية ليست حرة ولا نزيهة، وهي في الأساس بمثابة إجراء شكلي لتمديد ولاية بوتين في السلطة، وفقًا لهيئات ومراقبين مستقلين داخل البلاد وخارجها.

تستهدف آلة الكرملين الدعائية خارج الدورات الانتخابية الناخبين بمواد هستيرية مؤيدة لبوتين، وتم حظر العديد من المواقع الإخبارية التي موقعها خارج روسيا بعد غزو أوكرانيا، رغم أن الناخبين الشباب الأكثر ذكاءً في مجال التكنولوجيا اعتادوا على استخدام الشبكات الافتراضية الخاصة للوصول إليها.

كما يتم فرض قيود مشددة على الاحتجاجات، مما يجعل التعبير العلني عن المعارضة أمرًا محفوفًا بالمخاطر ونادرًا.

ثم، مع ظهور الانتخابات، فمن المحتم أن يرى مرشحو المعارضة الحقيقيون أن ترشيحاتهم قد أُزيلت أو يجدوا أنفسهم ممنوعين من الترشح للمناصب، كما اكتشف كل من ناديغدين ودونتسوفا خلال هذه الدورة.

أشارت منظمة فريدوم هاوس في أحدث تقرير عالمي لها: "كثيرًا ما يتم استهداف السياسيين والناشطين المعارضين بقضايا جنائية ملفقة وأشكال أخرى من المضايقات الإدارية المصممة لمنعهم من المشاركة في العملية السياسية."

كيف أثرت وفاة نافالني على الفترة التي سبقت الانتخابات؟

لقد كان توقيت موت أليكسي نافالني -أبرز منتقدي بوتين- بمثابة التأكيد على السيطرة التي يمارسها الزعيم الروسي على سياسة بلاده.

وفي إحدى جلسات مثول نافالني الأخيرة أمام المحكمة قبل وفاته، حث العاملين في مصلحة السجون على "التصويت ضد بوتين".

وقال في 8 فبراير: "لدي اقتراح: التصويت لأي مرشح آخر غير بوتين. من أجل التصويت ضد بوتين، ما عليك سوى التصويت لأي مرشح آخر."

ألقى موته بظلال مشؤومة على الحملة. وحثت أرملة نافالني، يوليا نافالنايا، الاتحاد الأوروبي على "عدم الاعتراف بالانتخابات" في خطاب عاطفي أمام مجلس الشؤون الخارجية بعد أيام قليلة من ترملها.

وقالت: "لقد قتل بوتين زوجي قبل شهر بالضبط من الانتخابات المزعومة. هذه الانتخابات مزورة، لكن بوتين لا يزال بحاجة إليها. للاستعراض. إنه يريد أن يعتقد العالم كله أن الجميع في روسيا يدعمونه ويعجبون به. لا تصدقوا هذه الدعاية."

ثم تجمع الآلاف لحضور جنازة نافالني في موسكو على الرغم من تهديد السلطات الروسية بالاعتقال.

وحثت نافالنايا الشعب الروسي على الخروج عند الظهر في اليوم الأخير من الانتخابات، 17 مارس، تعبيراً عن الاحتجاج.