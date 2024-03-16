ماذا قالت أمريكا عن إجراء انتخابات "حرة ونزيهة" في روسيا؟

(CNN) -- وصف البيت الأبيض، الجمعة، فكرة أن الانتخابات الرئاسية الروسية "حرة ونزيهة" بأنها "تسمية خاطئة".

وكانت اللجان الانتخابية استقبلت الروس من أجل الإدلاء بأصواتهم في انتخابات يتوقع أن يفوز خلالها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بولاية جديدة.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي خلال مؤتمر صحفي إن "فكرة إجراء انتخابات حرة ونزيهة في روسيا هي تسمية خاطئة لكننا سنرى ما سيحدث في نهاية هذا الأسبوع".

وسيستمر الإدلاء بالأصوات في الانتخابات الروسية على مدار 3 أيام بدءا من يوم الجمعة، على الرغم من أن التصويت عبر البريد بدأ في وقت سابق، بما في ذلك في الأجزاء المحتلة من أوكرانيا حيث تحاول القوات الروسية بسط سلطتها.

وكان الرئيس الروسي وقع قانونا في عام 2021 يسمح له بالترشح لفترتين رئاسيتين إضافيتين، ومن المحتمل أن يمدد حكمه حتى عام 2036، بعد أن سمح له استفتاء أجري في العام السابق بذلك.

وهذا يجعله بالفعل أطول حاكم لروسيا منذ الدكتاتور السوفييتي جوزيف ستالين.

وشملت جهود بوتين السابقة للبقاء في السلطة تعديلا دستوريا في 2008 يقضي بتمديد فترات الرئاسة من 4 إلى 6 سنوات، وتبادل الوظائف بشكل مؤقت مع رئيس وزرائه آنذاك ديمتري ميدفيديف في العام نفسه، والذي سبق العودة السريعة إلى الرئاسة في 2012.