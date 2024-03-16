يدور تقرير ماثيو تشانس مراسل شبكة CNN حول مقاطع الفيديو التي تُظهر التحدي وتشير إلى تصاعد السخط في روسيا بينما يتوجه المواطنون الروس إلى صناديق الاقتراع ليقرروا ما إذا كان الرئيس فلاديمير بوتين سيحصل على فترة رئاسية خامسة.

حيث ظهرت بعض التحديات المفاجئة للغاية في مراكز الاقتراع في أجزاء مختلفة من البلاد، منها عندما ذهب الناس إلى مراكز الاقتراع وسكبوا الصبغ أو الحبر الأخضر أو الطلاء في صناديق الاقتراع لإتلاف جميع أوراق الاقتراع التي تم وضعها هناك، وهذا نوع من إظهار التحدي من ناحية.

وكان هناك أيضًا عدد من حالات هجمات الحرق المتعمد، داخل وخارج مراكز الاقتراع المختلفة في العاصمة الروسية وفي سان بطرسبرغ، ثاني أكبر مدينة في روسيا وفي أماكن أخرى أيضًا.

وقد قامت السلطات باعتقال الأفراد المعنيين، وتقول السلطات إنهم سيواجهون، إجراءات قانونية صارمة للغاية نتيجة لذلك.

كل ذلك يأتي على خلفية الحرب في أوكرانيا، وتلك الحملة على المعارضة الداخلية في روسيا، إلى جانب وفاة أبرز زعيم معارض في البلاد أليكسي نافالني الشهر الماضي أيضًا.