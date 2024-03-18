(CNN)-- قال البيت الأبيض، الاثنين، إن نتائج الانتخابات الرئاسية الروسية التي جرت مطلع الأسبوع، لا تعكس تصويتا حرا أو نزيها، نظرا لعدم وجود معارضة ذات مصداقية، وقمع المعارضة السياسية من قبل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، أدريان واتسون إن "النتائج كانت غير مفاجئة، من الواضح أن الانتخابات لم تكن حرة ولا نزيهة، نظرا إلى الطريقة التي قام بها السيد بوتين بسجن المعارضين السياسيين ومنع الآخرين من الترشح ضده".

وانتهت الانتخابات التمهيدية الروسية، الأحد، بانتصار كبير متوقع لبوتين، في نتيجة كانت محسومة.

ومع فرز 99.8% من الأصوات، حصل بوتين على 87.3% من الأصوات، بحسب النتائج الأولية التي أعلنتها لجنة الانتخابات المركزية الروسية، الاثنين.

وتعني النتيجة أن بوتين سيحكم حتى عام 2030 على الأقل، عندما يكون بلغ من العمر 77 عاما. وهو الزعيم الذي أمضى أطول فترة في روسيا منذ عهد الدكتاتور السوفيتي جوزيف ستالين، وسيضمن عقدا كاملا ثالثا في الحكم.

وفي المقابل، قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف إن الكرملين يرفض بشدة التقييمات الأمريكية للانتخابات في روسيا.

وأضاف بيسكوف في تصريحات للصحفيين، أن "الرئيس بوتين قال إن مثل هذه التقييمات كانت متوقعة ويمكن التنبؤ بها تماما، مع الأخذ في الاعتبار أن الولايات المتحدة في الواقع هي دولة منخرطة بعمق في الحرب في أوكرانيا، وفي قتال فعلي ضدنا".

وأضاف بيسكوف أنه لم يتفاجأ بهذه التصريحات، قائلا إنها كانت "متوقعة"، و"ربما لا يكون هذا رأيا نحن مستعدون للاستماع إليه وهذا مهم بالنسبة لنا في هذه الأيام".