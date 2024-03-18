أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- يستعد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لإحكام قبضته على الدولة التي يحكمها منذ مطلع القرن، حيث تشير النتائج المبكرة للانتخابات الروسية المنظمة إلى فوز كبير متوقع لزعيم الكرملين في نتيجة كانت محسومة.

وبعد دقائق من إغلاق مراكز الاقتراع، الأحد، قال رئيس لجنة الانتخابات المركزية الروسية إن بوتين يتقدم بنسبة 87.9% من الأصوات، بعد فرز 24.4% من الأصوات.

وتعني النتيجة أن بوتين سيحكم حتى عام 2030 على الأقل، عندما يبلغ من العمر 77 عامًا. وهو الزعيم الذي أمضى أطول فترة في روسيا منذ الدكتاتور السوفيتي جوزيف ستالين، وسيضمن عقدًا كاملا ثالثا من الحكم.

ومع وفاة أغلب مرشحي المعارضة أو سجنهم أو نفيهم أو منعهم من الترشح ــ ومع حظر المعارضة فعليًا في روسيا منذ شنت غزوها الشامل لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022 ــ لم يواجه بوتين أي تحدي ذي مصداقية لحكمه.

وكانت النتيجة حتمية، ولكن طقوس الانتخابات تشكل أهمية بالغة بالنسبة للكرملين كوسيلة لتأكيد سلطة بوتين. وكانت هذه الطقوس تقام كل أربع سنوات، قبل أن يتم تغيير القانون في عام 2008 لتمديد فترات الرئاسة إلى ست سنوات. وألغت المزيد من التغييرات الدستورية في عام 2020 حدود الولاية الرئاسية، مما قد يسمح لبوتين بالبقاء في السلطة حتى عام 2036.

كما أجرت روسيا الانتخابات الرئاسية في أربع مناطق أوكرانية ضمتها خلال غزوها الشامل. وقالت أوكرانيا إن الانتخابات انتهكت القانون الدولي وسيتم تصنيفها على أنها "لاغية وباطلة".

ومات أشرس معارضي بوتين في الأشهر الأخيرة. وبعد قيادته انتفاضة فاشلة في يونيو/حزيران، قُتل رئيس مرتزقة فاغنر، يفغيني بريغوجين، بعد شهرين بعد تحطم طائرته أثناء سفره من موسكو إلى سان بطرسبرغ. ونفى الكرملين أي تورط له في وفاة بريغوجين.

وأجريت الانتخابات بعد شهر من وفاة أليكسي نافالني، ألد معارضي بوتين. وتعرض نافالني، الذي مُنع من الترشح للانتخابات في عام 2018، للتسمم بغاز الأعصاب نوفيتشوك الذي يعود إلى الحقبة السوفيتية في عام 2020؛ حدّد تحقيق أجرته شبكة CNNوبيلنغ كات فريق جهاز الأمن الروسي (FSB) المتخصص في السموم وعوامل الأعصاب التي تتبعته. بعد علاجه في ألمانيا، عاد نافالني إلى روسيا في عام 2021 وخضع لمحاكمات مختلفة.

توفي نافالني في مستعمرة جزائية في القطب الشمالي في 16 فبراير/شباط. وقالت خدمة السجون الروسية إنه "شعر بتوعك بعد المشي" وفقد الوعي، وأرجعت وفاته لاحقًا إلى أسباب طبيعية. ونفى الكرملين أي تورط له في تسميمه أو وفاته.

وكانت يوليا نافالنايا، أرملة نافالني، قد حثت الروس على المشاركة بشكل جماعي لإظهار المعارضة، الأحد، وهو اليوم الأخير للتصويت عبر 11 منطقة زمنية في روسيا و89 منطقة اتحادية. وفي الفترة التي سبقت ذلك، حذر الكرملين من التجمعات غير المصرح بها.

وشاهد فريق CNN في موسكو الطابور خارج مركز الاقتراع يتسع بسرعة في منتصف النهار كجزء مما يسمى بمظاهرات "الظهيرة ضد بوتين" المستوحاة من نافالني. وقالت امرأة كانت تنتظر في الطابور لشبكة CNN: "هذه هي المرة الأولى في حياتي التي أرى فيها طابورًا للانتخابات". وعندما سئلت عن سبب مجيئها في تلك الساعة، أجابت: "أنت تعرف السبب. أعتقد أن الجميع في هذا الطابور يعرفون السبب.

وشابت الانتخابات أيضًا المزيد من أعمال التحدي الواضحة. وحتى يوم السبت، رفعت روسيا ما لا يقل عن 15 قضية جنائية بعد أن قام أشخاص بصب الصبغة في صناديق الاقتراع، أو إشعال الحرائق، أو إلقاء زجاجات المولوتوف على مراكز الاقتراع. وقالت إيلا بامفيلوفا، رئيسة لجنة الانتخابات المركزية الروسية، إن 29 مركز اقتراع في 20 منطقة في روسيا تم استهدافها، بما في ذلك ثماني محاولات حرق متعمد.

وتأتي الانتخابات بعد أكثر من عامين من الحرب التي كبدت الشعب الروسي تكاليف باهظة. ويحافظ الكرملين على سرية أعداد الضحايا، لكن المسؤولين الغربيين يعتقدون أن أكثر من 300 ألف جندي روسي قتلوا أو أصيبوا في ساحات القتال في أوكرانيا.

قال مصدر مطلع على تقييم المخابرات الأمريكية الذي رفعت عنه السرية لشبكة CNN إن روسيا فقدت نسبة مذهلة تبلغ 87٪ من إجمالي عدد القوات البرية العاملة التي كانت لديها قبل غزوها لأوكرانيا. لكن موسكو سعت إلى تعويض خسائرها من خلال التعبئة "الجزئية" وتجنيد رجال أصحاء من السجون.

وأدى غزو بوتين إلى إعادة تشكيل المحاور الجيوسياسية للعالم في مرحلة ما بعد الحرب الباردة، مما دفع الغرب إلى التعامل مع روسيا باعتبارها دولة منبوذة بعد عقود من العلاقات الأكثر ودية. كما أدت الحرب إلى تقليص عالم بوتين، بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية العام الماضي مذكرة اعتقال بحقه بتهمة ارتكاب جرائم حرب مزعومة في أوكرانيا، وألزمت أكثر من 100 دولة باعتقال الزعيم الروسي إذا وطأت قدمه أراضيها.

لكن الحرب فتحت أيضًا آفاقاً جديدة لروسيا، التي سعت إلى صياغة شراكات جديدة وتعزيز الشراكات القائمة. وقد تعمقت علاقات روسيا مع الصين وكوريا الشمالية وإيران ــ التي لم تدن الغزو ــ وقد حاول بوتين التودد إلى بلدان الجنوب العالمي في حين يروج لرؤية لعالم لا يقوده الغرب.

ويتهمه منتقدوه باختلاق مشاكل تتعلق بالسياسة الخارجية لصرف الانتباه عن عجز حكومته عن حل المشاكل الداخلية التي لا تعد ولا تحصى في روسيا، بدءًا من انخفاض متوسط العمر المتوقع إلى انتشار الفقر على نطاق واسع.