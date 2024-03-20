ترامب: إذا لم أفز بانتخابات الرئاسة سيكون هناك حمام دم في أمريكا

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أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، للمحكمة العليا، الثلاثاء، إن الرؤساء المستقبليين قد يكونون عرضة "للابتزاز بحكم الأمر الواقع أثناء وجودهم في مناصبهم" إذا لم تقبل المحكمة العليا وجهة نظره الشاملة بشأن الحصانة من تهم تخريب الانتخابات التي وجهها المحامي الخاص جاك سميث.

وقال محامو الرئيس السابق للمحكمة: "إذا لم يتم الاعتراف بالحصانة، فسيضطر كل رئيس مستقبلي إلى التعامل مع احتمال محاكمته جنائيًا بعد ترك منصبه في كل مرة يتخذ فيها قرارًا مثيرًا للجدل سياسيًا".

وكتبوا: "سيكون ذلك نهاية الرئاسة كما نعرفها وسيلحق الضرر بجمهوريتنا بشكل لا يمكن إصلاحه".

يأتي ذلك بعد أسابيع من إقحام المحكمة العليا نفسها في المشاكل القانونية للرئيس السابق مرة أخرى من خلال موافقتها على تقرير ما إذا كان يمكنه المطالبة بالحصانة من الملاحقة القضائية بسبب جهوده لإلغاء نتائج انتخابات 2020.

وحددت المحكمة العليا جلسة المرافعات في 25 أبريل/نيسان.

وضاعف الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي المفترض للحزب الجمهوري مطالباته بعيدة المدى المتعلقة بالحصانة الرئاسية التي رفضتها المحاكم الأدنى بشدة.

وكانت حججه أمام المحكمة العليا ــ بعد خسارته في محكمتين ابتدائيتين ــ تسعى إلى تأطير القضية باعتبارها قضية من شأنها أن تحدد ليس فقط تعرضه القانوني، بل وأيضًا كل الرؤساء الأمريكيين القادمين.

وقال ترامب إنه لا يمكن أن يواجه محاكمة جنائية إلا إذا تم عزله وإدانته من قبل الكونغرس بنفس السلوك. ولم تطلب المحكمة العليا من الأطراف تناول هذه المسألة في إحاطاتهم الإعلامية.

ومع ذلك، طرح محامو ترامب هذا الادعاء في أحدث ملفاتهم: "يسمح الدستور بالملاحقة الجنائية لرئيس سابق، لكنه يبني رقابة هيكلية هائلة ضد الملاحقات القضائية ذات الدوافع السياسية من خلال طلب أغلبية في مجلس النواب وأغلبية ساحقة في مجلس الشيوخ للسماح بذلك".