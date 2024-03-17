ترامب: إذا لم أفز بانتخابات الرئاسة سيكون هناك حمام دم في أمريكا

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحات أدلى بها، السبت، قائلا إنه إذا خسر انتخابات 2024، "فسيكون ذلك حمام دم للبلاد".

وعلّق جيمس سينجر المتحدث باسم الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي، جو بايدن، في بيان السبت، إن الرئيس السابق دونالد ترامب "يريد 6 يناير آخر".

وقال سينجر: "سيمنح الشعب الأمريكي (ترامب) هزيمة انتخابية أخرى في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، لأنهم مستمرون في رفض تطرفه، وحبه للعنف، وتعطشه للانتقام".

وجاءت تصريحات ترامب في كلمة أمام تجمع حاشد خارج دايتون مع مرشح مجلس الشيوخ عن ولاية أوهايو بيرني مورينو، الذي أيده الرئيس السابق في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري ليواجه السيناتور الديمقراطي شيرود براون.