مذيعة CNN تضغط على نتنياهو بشأن الأزمة الإنسانية في غزة.. شاهد كيف رد

خلال مقابلة أجراها مع مذيعة شبكة CNN، دانا باش، تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حول الأزمة الإنسانية في غزة، وما إذا كان سيلتزم بالدعوة إلى انتخابات جديدة في إسرائيل.

نستعرض لكم فيما يلي نص الحوار الذي دار بين رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ومذيعة CNN، دانا باش:

دانا باش: أريد فقط إضافة القليل من السياق إلى الطريقة التي تتراجع بها إدارة بايدن. والطريقة الأخرى هي أن مجتمع الاستخبارات الأمريكي حذر من أن "عدم الثقة في قدرة نتنياهو على الحكم قد تعمق واتسع بين الجمهور"، ومن ثم بالعودة إلى صناديق الاقتراع، فأنت تتحدث عن دعم فكرة الإطاحة بحماس، وهذا أمر منطقي تمامًا. كانت هناك استطلاعات أخرى في إسرائيل، ثلاث محطات تلفزيونية إسرائيلية كبرى، قالت إن ما يدعمه الإسرائيليون أيضًا هو إجراء انتخابات مبكرة. هذا ما أريد حقًا التركيز عليه هنا، وهو أن السيناتور شومر لا يدعو إلى الإطاحة بالحكومة، لكنه يقول على وجه التحديد عندما تنتهي الحرب، هل ستلتزم بالدعوة إلى انتخابات جديدة؟ هذا هو سؤالي، هل ستفعل؟

بنيامين نتنياهو: دانا ثلثي.. أولا ما قلته خطأ، الغالبية العظمى من الإسرائيليين تعارض إجراء انتخابات مبكرة حتى تنتهي الحرب. لقد أجرينا للتو العديد من استطلاعات الرأي حول ذلك. انظروا، الكثير من استطلاعات الرأي..

دانا باش: تقول "Channel 12" إن 64% من الإسرائيليين يؤيدون إجراء انتخابات مبكرة.

بنيامين نتنياهو: ليس كذلك.. لا، أخشى أنهم سألوهم: هل تؤيدون ذلك خلال الحرب؟ فقالوا: لا.

دانا باش: ليس هذا ما يدعو إليه شومر. إنه يدعو لإجراء انتخابات جديدة عندما تنتهي الحرب.

بنيامين نتنياهو: حسنًا، سنرى عندما ننتصر في الحرب، وإلى أن ننتصر في الحرب، أعتقد أن الإسرائيليين يفهمون أنه إذا أجرينا انتخابات الآن، قبل تحقيق النصر في الحرب، والفوز بها بشكل مدوي، سيكون لدينا ما لا يقل عن 6 أشهر من الشلل الوطني، وهو ما يعني أننا سوف نخسر الحرب. إذا لم نربح الحرب، فإننا نخسرها. ولن تكون تلك هزيمة لإسرائيل فحسب، بل هزيمة لأمريكا أيضًا، لأن انتصارنا هو انتصاركم. نحن نحارب هؤلاء..

دانا باش: هل ستلتزم بإجراء انتخابات جديدة عندما تنتهي الحرب؟

بنيامين نتنياهو: أعتقد أن هذا أمر يجب على الجمهور الإسرائيلي أن يقرره، لكنه ليس شيئًا.. لا، إنه.. انظري، هذا شيء يجب على الشعب الإسرائيلي أن يقرره. أعتقد أنه من السخافة الحديث عن ذلك. إنه مثل ما بعد 11 سبتمبر. كما تعلمون، بعد حادثة 11 سبتمبر، أنتم في خضم خوض الحرب ضد القاعدة، وقد يقول إسرائيلي، هل تعلم أن ما نحتاجه الآن هو إما انتخابات جديدة في الولايات المتحدة أو إذا كان نظامك لا يسمح بذلك، فالرئيس بوش يجب أن يستقيل ويجب أن يكون لدينا زعيم بديل.

لا يجب فعل ذلك. لا تفعلون ذلك لديمقراطية شقيقة أو لحليف، ولا تتحدثون عن ذلك. ما يجب التحدث عنه هو كيف يمكننا مساعدتكم على هزيمة ما أسماه الرئيس بايدن "الشر المطلق". أنت لا تتوقف بعد أن تدمر 80% من الشر المطلق، بل تدمر 100% من الشر المطلق لتسمح بمستقبل مختلف للإسرائيليين والفلسطينيين كذلك..

دانا باش: سيدي رئيس الوزراء، أريد أن أتحدث عن سبب تغير المشاعر. أعني، من الواضح أنه كان هناك دعم كبير، ولا يزال هناك دعمًا كبيرًا هنا في الولايات المتحدة وفي معظم أنحاء العالم لتفعل ما تقوله، هدفك الاستراتيجي هو "هزيمة حماس والتأكد من أن هذا النوع من الهجوم الإرهابي لن يحدث مرة أخرى". لكن ما يحدث والسبب وراء تحول المشاعر العامة في العالم هو الأزمة الإنسانية في غزة. وتصف المنظمات ما تراه بأنه قريب من المجاعة في غزة. فلماذا لا تسمحون لمزيد من شاحنات الغذاء بالمرور عبر المعابر الحدودية إلى غزة لإطعام المدنيين الذين يتضورون جوعًا بينما تواصلون القضاء على الإرهابيين في حماس؟

بنيامين نتنياهو: حسنًا، سياستنا هي أن نفعل ذلك بالضبط. وفي الواقع، لقد سمحنا.. حسنًا، سياساتنا هي عدم حدوث مجاعة، بل دخول الدعم الإنساني حسب الحاجة وبقدر الحاجة. لذلك سمحنا وأنشأنا طرقًا بديلة - طرق الإمداد. لقد سمحنا بإسقاط الدعم الجوي - المساعدات الإنسانية - وطريق بحري الذي تعاوننا به وبدأ بالأمس، والطرق البرية البديلة التي نعمل على فتحها مرة أخرى.

المشكلة ليست في إدخال الشاحنات، بل هي أنه بمجرد دخولها، يتم نهبها من قبل حماس، أو تنهبها العصابات. وما نحاول القيام به مع بعض القوى الأخرى، هو محاولة إيصال المساعدات إلى المدنيين الفعليين الذين يحتاجون إليها، ولا يتم نهبها من قبل حماس. هذه هي المشكلة حقا.

على أية حال، هذه هي سياستنا ولهذا السبب قمت بالسماح بطرق إمداد بديلة.

دانا باش: حسنًا. لقد كان هناك قدر ضئيل، أعني لأكون منصفة، من الإمدادات التي تصل إلى هناك، وكل منظمة غير حكومية كبرى خارج المنظمة المشاركة في هذه الأزمة تقول إن مستوى الجوع يهدد حياة مئات الآلاف. سيندي ماكين، كانت عائلة ماكين من المؤيدين لإسرائيل منذ فترة طويلة، وهي الآن المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي، وقالت إن "الجوع وصل إلى مستويات كارثية في شمال غزة. الناس يموتون، وفقط جزء صغير من الغذاء المطلوب يدخل إلى القطاع. ولمنع حدوث مجاعة مطلقة، فإنهم بحاجة إلى زيادة كبيرة في المساعدات الإنسانية الآن. حياة الملايين على المحك". هل ستفعل ذلك؟ هل ستلتزم بذلك؟

بنيامين نتنياهو: بالطبع، ونحن نفعل ذلك. مرة أخرى، لقد سمحت بطرق إمداد بديلة. ومرة أخرى، المشكلة ليست في عدد الشاحنات التي تدخل، على الرغم من أننا نزيدها بشكل يومي، أعتقد أن المشكلة تكمن في منع أعمال النهب التي تقوم بها حماس وغيرها، وهذا ما نعمل عليه الآن. أعتقد أنه جهد تعاوني. سياستنا هي تمكين المساعدات الإنسانية. لقد كان هذا عنصرًا ثابتًا في برنامجنا بأكمله.