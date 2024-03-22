تحليل صور ماكرون يضرب كيس ملاكمة وربطها ببوتين وسط تفاعل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثارت صور للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال تدريبات على الملاكمة، تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مثيرين تكهنات وتساؤلات حول خلفيات الصورة والرسائل التي بين السطور.

وتظهر الصور المنشورة بالأبيض والأسود، من قبل مصور ماكرون الرسمي Soazig de la Moissonnière، الرئيس الفرنسي وهو يمارس التمارين الرياضية وهو يرتدي قميصًا داكنًا وقفازات ضيقة، وتظهر إحدى الصور الرئيس وهو يصرّ على أسنانه بينما تلامس يده اليمنى كيس الملاكمة، وفي الصورة الأخرى تبدو عليه نظرة التركيز الشديد بين اللكمات.

وربط معلقون الصور بموقف ماكرون المتشدد بشكل متزايد ضد موسكو. وفي الأسابيع الأخيرة، أكد ماكرون مجددا على إمكانية إرسال قوات غربية إلى كييف، محذرا من المخاطر الأمنية الأوروبية إذا فازت روسيا في أوكرانيا.

وعقد آخرون مقارنات مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، المعروف بنشر صور لنفسه وهو يمارس رياضات مثل الجودو وركوب الخيل.