ماذا قال بشار الأسد لبوتين عن هجوم موسكو؟

لحظات هجوم مسلح داخل قاعة موسيقية في موسكو.. إليكم ما نعرفه حتى الآن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعرب الرئيس السوري بشار الأسد، السبت، لنظيره الروسي فلاديمير بوتين عن عزمه على المضي معه في "الحرب المشتركة ضد الإرهاب والتطرف العابر للحدود"، وفقا لوكالة الأنباء السورية (سانا).

وأضافت الوكالة أن الأسد بعث ببرقية تعزية إلى بوتين أعرب فيها عن "بالغ التعازي بضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف مجمع كروكوس التجاري في ضواحي العاصمة الروسية موسكو، الجمعة".

ووصف الرئيس السوري الهجوم بـ"الجبان"، وأضاف أن "استهدف المدنيين الأبرياء يدل على العجز التام في جعل الشعب الروسي يحيد عن مبادئه وتمسكه بسيادة بلاده واستقلالية قرارها، ويرتبط مباشرة بالهزائم القاسية والموجعة التي تتكبدها النازية الجديدة وداعموها جراء العملية العسكرية الخاصة في دونباس"، في إشارة إلى الحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا في 2022.

وأعرب الأسد عن إدانته للهجوم المسلح، وقال: "نحن إذ ندين هذا الفعل الوحشي وكل ما يرتكبه الإرهابيون من سفك للدماء في أي بقعة في العالم، فإننا نؤكد عزمنا على المضي معكم في حربنا المشتركة ضد الإرهاب والتطرف العابر للحدود".

يذكر أن تنظيم "داعش" أعلن مسؤوليته عن هجوم على مجمع كروكوس بعد أن اقتحم مهاجمون المكان بالبنادق والعبوات الحارقة.

ويعد هذا الهجوم الأكثر دموية على موسكو منذ عقود، وجاء بعد أقل من أسبوع من فوز بوتين في الانتخابات بأغلبية ساحقة لتأمين فترة ولاية أخرى، مما شدد قبضته على البلاد التي يحكمها منذ 2016.

وأعلنت لجنة التحقيق الروسية أن عدد القتلى في هجوم مدينة كروكوس ارتفع إلى 115 قتيلا، ونشرت وزارة الصحة في منطقة موسكو قائمة بأسماء 121 شخصا أصيبوا في الهجوم.