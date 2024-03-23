من محمد بن سلمان إلى ماكرون.. أبرز الردود على هجوم موسكو ومقتل 60 شخصا

(CNN)-- هز هجوم على مجمع موسيقي شهير بالقرب من العاصمة الروسية، موسكو الجمعة تفاعلا وردود فعل دولية واسعة بعد أن اقتحم مهاجمون مسلحون ببنادق وعبوات حارقة الموقع، مما أسفر عن مقتل 60 شخصًا على الأقل وإصابة 145 آخرين، في هجوم أعلن تنظيم "داعش خرسان" مسؤوليته عنه دون تقديم أدلة تثبت ذلك.

تُظهر هذه القطة من فيديو متداول رجلين مسلحين داخل قاعة الحفلات الموسيقية Crocus City Hall في منطقة موسكو في روسيا.. ولم تتمكن CNN من التحقق مما إذا كانا مهاجمين مسلحين أو أنهما عنصرين بالأمن الروسي. Credit: Social media

فيما يلي أبرز ردود الفعل الدولية:

- أدان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الهجوم، وقال قصر الإليزيه: "تعرب فرنسا عن تضامنها مع الضحايا وأحبائهم وكل الشعب الروسي".

- ندد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان "بالهجوم الإرهابي" وأرسل "خالص التعازي والمواساة الصادقة".

- نفت أوكرانيا، المنخرطة في حرب مع روسيا منذ أكثر من عامين، أي تورط لها في الهجوم، وكتب ميخايلو بودولياك، مستشار الرئيس الأوكراني في منشور على منصة أكس (تويتر سابقا): "أوكرانيا لم تلجأ أبدًا إلى استخدام الأساليب الإرهابية"، مضيفا أنه يعتقد أن روسيا ستستخدم الهجوم لتبرير الصراع المستمر وتوسيع نطاق العمليات كجزء من "الدعاية العسكرية" في أوكرانيا.

- قال رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، السبت إن بلاده "تدين بشدة الهجوم الشنيع" وأعرب عن تضامنه مع الشعب الروسي في منشور على موقع أكس.

وذكرت "ريا نوفوستي" عن مراسلها في مكان الحادث أن "أشخاصا يرتدون ملابس مموهة اقتحموا الطابق الأرضي من القاعة وفتحوا النار".

وأضافت أن الرجال "ألقوا قنبلة يدوية أو قنبلة حارقة، مما أدى إلى اشتعال النيران" في قاعة الحفلات الموسيقية.

وشوهد عمود كبير من الدخان الأسود يتصاعد من المبنى المحترق، الذي بدا مشتعلا بالنيران، بحسب لقطات فيديو من مكان الحادث.

وذكرت "تاس" أن رجال الإطفاء أجلوا نحو 100 شخص من المبنى، ولا يزال رجال الإنقاذ يعملون على إخراج الأشخاص من الأسطح، وفقا لوزارة الطوارئ.

وقالت وزارة الصحة في منطقة موسكو لوكالة "ريا نوفوستي"، إنه تم إرسال أكثر من 50 فريق إسعاف لتقديم الرعاية الطبية.

ووصف عمدة موسكو سيرغي سوبيانين الحادث بأنه "مأساة مروعة"، وقال سوبيانين، في بيان: "لقد أصدرت أوامري بتقديم كل المساعدة اللازمة لكل من عانى خلال الحادث".