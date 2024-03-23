لحظات هجوم مسلح داخل قاعة موسيقية في موسكو.. إليكم ما نعرفه حتى الآن

(CNN)-- قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للشعب الروسي، السبت، إن منفذي الهجوم الذي استهدف قاعة للحفلات الموسيقية في مدينة كروكوس بمنطقة موسكو، الجمعة "حاولوا الاختباء والهروب نحو أوكرانيا، حيث تم إعداد منفذ لهم لعبور الحدود، بحسب المعلومات الأولية".

وفي خطاب مسجل بالفيديو، كرر بوتين ما ذكره جهاز الأمن الفيدرالي بأنه "تم العثور على جميع الجناة الأربعة الضالعين في الهجوم الإرهابي، وكل أولئك الذين أطلقوا النار على الناس".

وأضاف أن جهاز الأمن الفيدرالي ووكالات أخرى تعمل على تحديد "من قدم لهم وسائل النقل والطرق المخططة للهروب من مسرح الجريمة ومخابئ الأسلحة والذخيرة".

وقال الرئيس الروسي إنه يعلن الأحد يوم حداد وطني على ضحايا الهجوم الذي أودى بحياة أكثر من 100 شخص.

ووصف بوتين الهجوم بأنه "عمل دموي وهمجي أدى إلى مقتل العشرات من الأبرياء المسالمين"، وأعرب عن امتنانه للعاملين في خدمات الطوارئ الذين "بذلوا كل ما في وسعهم لإنقاذ حياة الناس، وإخراجهم من النيران والدخان، وتجنب وقوع خسائر أكبر".

ووعد بأن الحكومة ستقدم المساعدة اللازمة للجميع وللأسر التي عانت من "مصائب رهيبة" وللجرحى والمصابين، وأضاف أنه يتم اتخاذ تدابير إضافية لمكافحة الإرهاب والتخريب في موسكو.