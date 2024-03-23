(CNN)-- قالت السفارة الأمريكية في موسكو، الجمعة، إنها "تشعر بالصدمة" من التقارير التي تفيد بوقوع "هجوم إرهابي" في قاعة للحفلات الموسيقية في مدينة كروكوس بمنطقة موسكو.

وأضافت السفارة، في بيان عبر تلغرام: "نعرب عن خالص تعازينا للشعب الروسي في الخسائر في الأرواح والإصابات نتيجة الهجوم الإرهابي".

وتابع: "مع استمرار تطور الأحداث، نشجع بقوة المواطنين الأمريكيين في موسكو على تجنب المنطقة واتباع تعليمات سلطات الأمن المحلية ومراقبة وسائل الإعلام المحلية للحصول على التحديثات".

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان وصف التحذيرات التي أطلقتها السفارة الأمريكية في وقت سابق من هذا الأسبوع حول هجمات إرهابية محتملة في موسكو بأنها "استفزازية".

وفي خطاب ألقاه الثلاثاء، قال بوتين في خطاب أمام جهاز الأمن الفيدرالي: "كل هذه التصرفات تشبه الابتزاز الصريح ونية تخويف مجتمعنا وزعزعة استقراره. أنتم على علم بها جيدًا، لذا لن أخوض في التفاصيل في هذه المرحلة".

وقالت السفارة الأمريكية في 7 مارس/ آذار إن على الأمريكيين "تجنب التجمعات الكبيرة خلال الـ48 ساعة المقبلة وأن المتطرفين لديهم خطط وشيكة لاستهداف التجمعات الكبيرة في موسكو".

ومساء الجمعة، أصبحت قاعة الحفلات في مدينة كروكوس الواقعة على مشارف العاصمة الروسية مسرحا لهجوم مسلح أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 40 شخصا وإصابة 100 آخرين، وفقا لوسائل الإعلام الرسمية الروسية.